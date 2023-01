Rony, do Palmeiras, é o novo atleta patrocinado pela Umbro

(Foto: Cássio Andreasi / Umbro)





O “Rústico” é da Umbro! Com muito prazer anunciamos a contratação do atacante Rony, do Palmeiras, como novo patrocinado da marca. Em 2023, o atleta utilizará nossas chuteiras, roupas e demais materiais esportivos dentro e fora de campo. Supercopa do Brasil, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro fazem parte do calendário do jogador para a temporada.

Aos 27 anos de idade, Rony é o camisa 10 e um dos principais talentos do Palmeiras, atual campeão nacional. Na temporada 2022, o “Rústico”, como é apelidado, entrou em campo 63 vezes, marcando 23 gols e dando seis assistências. Das vezes que balançou as redes adversárias, duas foram de bicicleta, o que o fez ganhar também o apelido de Rony “Bikeson”.

“Contar com o Rony no nosso time de atletas é mais uma prova de como estamos focados em fornecer materiais destinados à alta performance, tendo a confiança de jogadores do primeiro escalão do futebol brasileiro. Temos muito orgulho de ter fechado essa parceria com o atleta, que representará a Umbro nos principais campeonatos dos calendários brasileiro e sul-americano. Cada vez mais reforçaremos nosso time e nossa credibilidade no mercado”, comentou Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro Brasil.

Conhecido por sua entrega dentro de campo, Rony é um dos xodós da torcida palmeirense, conseguindo cativar também torcedores de outros clubes por seu carisma e talento. Com a camisa alviverde, já conquistou duas Libertadores, um Brasileirão, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e dois Paulistões.

“Assinar com a Umbro é mais um passo importante na minha carreira e mais uma prova de que meu trabalho está sendo reconhecido. Saber que uma empresa renomada no meio do futebol confia no meu futebol e na minha imagem é uma grande satisfação. Já estou treinando com a Adamant, assim como outros modelos da marca, e estou muito feliz com a qualidade das chuteiras. Que 2023 seja um ano recheado de gols com elas nos pés”, contou Rony, atacante do Palmeiras.

Antes de ser contratado pelo Verdão, em 2020, o jogador defendeu as cores do Athletico Paranaense, Albirex Niigata (Japão), Náutico, Cruzeiro e Remo. Nos últimos anos, foi eleito para seleções de melhores jogadores atuando no futebol brasileiro e sul-americano.