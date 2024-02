Bruno Brígido valoriza 50º jogo pelo Estrela da Amadora e projeta duelo contra o Porto pelo Campeonato Português

Na sua sexta temporada atuando no futebol português, Bruno Brígido atingiu uma importante marca pelo Estrela de Amadora, sua segunda equipe no país. O goleiro de 32 anos chegou aos cinquenta jogos pelo clube na vitória por 3×0 sobre o Portimonense, pela 21ª rodada da competição nacional.

“Importante demais alcançar uma marca tão expressiva com a camisa do Estrela e, principalmente, com uma vitória que nos ajudou a subir na tabela de classificação. Estou feliz no clube e espero ampliar ainda mais esses números”, revelou o jogador.

Revelado pelo Criciúma, Brígido passou ainda por Coritiba, XV de Piracicaba e Guarani até receber sua primeira oportunidade em Portugal defendendo o Feirense. No total, são 118 jogos no futebol português, sendo uma das principais peças no acesso do Estrela à elite do futebol português na temporada passada.

“São seis anos em Portugal e muitos momentos marcantes por aqui. Minha família está completamente adaptada ao país e seus costumes e tenho como meta pessoal marcar ainda mais o meu nome na história do clube”, revelou Brígido.

No próximo sábado (17), às 17h30 (horário de Brasília), o Estrela enfrenta o Porto, fora de casa, buscando mais um bom resultado na competição.

“Sabemos que não será um jogo fácil, mas temos um grupo bastante qualificado. Nossa expectativa é trazer um bom resultado para casa”, finalizou o jogador.