Garuda: método inovador que mescla Pilates, Yoga e Dança chega à Ribeirão Preto pela primeira vez

No início do próximo mês de março, o Studio Zen Pilates chega à Ribeirão Preto trazendo uma inovação internacional: o método Garuda. A empresária, educadora física e fundadora do Studio, Marlene Ruginski, oferece a modalidade com exclusividade em seu novo espaço dentro do Centro Médico de Ribeirão Preto, no Jardim Irajá, zona sul da cidade.

As tradicionais aulas de Pilates e Yoga também farão parte do portfólio do Studio Zen, contando com aparelhos exclusivos de última geração da linha da Live Equipamentos, e o destaque fica por conta da técnica híbrida criada pelo indiano James D’ Silva nos anos 2000, na Inglaterra. Referência em Pilates, Yoga e dança profissional em Londres - tendo alunos como Madonna e Gwyneth Paltrow -, James desenvolveu o Garuda enquanto experimentava novas técnicas que unissem os benefícios físicos das três práticas, aliadas à espiritualidade, autoexpressão e confiança de movimento. Desde então vem formando especialistas pelo The Garuda Studio

A técnica é dividida em várias modalidades: Garuda Foundation Matwork, Seated & Standing, Garuda Chakra, Garuda Dhara, Garuda Graha, Garuda Barre, dentre outras. Marlene faz parte de um seleto grupo de profissionais habilitados a oferecer todas as modalidades do Garuda que já foram ministradas pelo criador do método, “James D’Silva”. Desde 2013, Marlene é “Garuda Teacher” e a única oficialmente certificada e habilitada a oferecer todas as modalidades em Ribeirão Preto e região.

“O Garuda é a resposta para a busca de muitas pessoas pelo corpo mais forte, mais flexível e tonificado. O método auxilia também no treino cardiovascular, enquanto exercita a mente e o corpo.”, explica Marlene. A profissional diz ainda que as aulas possuem níveis que vão do iniciante ao avançado, e é indicada para todos. “Cada aula promove uma nova e desafiadora forma de isolar grupos musculares fragmentando o movimento, o que pode ser importante para praticantes de treinos desportivos ou para um programa de reabilitação, por exemplo. O Garuda pode ser praticado por pessoas de todas as idades.”

Sobre o Studio

A primeira unidade do Studio Zen Pilates foi inaugurada em 2011 em Porto Ferreira, SP, sendo o pioneiro no ensino da prática de Pilates e Yoga na cidade. A unidade conta com salas climatizadas, equipadas com os mais modernos aparelhos e instrutores altamente qualificados.

Visando alcançar um público ainda maior, o Studio inaugura este ano sua segunda unidade, agora na cidade de Ribeirão Preto, SP. O espaço contará com a mesma excelência de ensino e modernidade da unidade original, aliado à credibilidade da parceria com o Centro Médico de Ribeirão Preto. O Studio Zen utilizará as mesmas instalações do Centro Médico, na Rua Thomaz Nogueira Gaia, 1275, Jardim Irajá.

Sobre a fundadora

Marlene Ruginski é formada em Educação Física, pós-graduada pelo Hospital Albert Einstein em Ortopedia Multiprofissional e Atividade Física para Prevenção, Tratamento de Doenças e Promoção de Saúde. Também possui especialização em Fisiologia do Exercício, Treinamentos Especializados para Grupos Especiais, Pilates, Reabilitação de Lesões e Doenças Músculo Esquelético.

Marlene tem ainda mais de 600 horas em formações de Hatha Yoga com Marcos Rojo, Marcos Schultz, Glauco Tavares, Ronaldo Carvalho, entre outros profissionais referência na área. Recentemente, especializou-se também em Yoga Visceral, método inovador no tratamento e cura para males do corpo e da mente.

É certificada pela Aliança do Yoga e pela escola Kaivalyadhama, da Índia. Instrutora de Garuda desde 2013, realiza cursos anualmente com James D’Silva em São Paulo, SP, e na sede The Garuda Studio em Londres, na Inglaterra.