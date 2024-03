Ribeirão Preto é escolhida novamente para sediar etapa mundial de beach tennis

Nesta terça-feira (20), a cidade de Ribeirão Preto-SP se tornará o epicentro do beach tennis mundial com evento de lançamento do Sand Series 2024 – etapa de verão. O campeonato, que reúne os melhores atletas do planeta, promete não apenas jogos acirrados, mas também experiências enriquecedoras para competidores amadores e espectadores.

O lançamento do evento será realizado de forma exclusiva para convidados da imprensa, formadores de opinião, esportistas renomados, e autoridades, proporcionando um vislumbre privilegiado das novidades preparadas para a etapa na cidade. A programação incluirá uma coletiva de imprensa, onde serão divulgados os detalhes do torneio, como datas, atletas internacionais e a apresentação, em primeira mão, sobre o funcionamento da etapa.

A organização do evento destaca que a etapa em Ribeirão Preto trará inovações significativas em ativação, programação e estrutura. Luiz Fernando Balieiro, Presidente da Federação Paulista de Tênis. explica: “Essas melhorias visam não apenas elevar o nível da competição, mas também proporcionar uma experiência única para os atletas e o público que aprecia o esporte”, comenta o empresário.

Um dos importantes pontos de novidade para a etapa em 2024 é a expansão das instalações com a criação da Vila Beach, com um boulevard onde expositores vão apresentar e vender seus produtos, área gastronômica com food trucks e, também, ativações dos patrocinadores.

Beach Tennis no Brasil

O Beach Tennis está experimentando uma explosão de popularidade no Brasil, com um impressionante aumento no número de praticantes nos últimos três anos. Segundo a Confederação Brasileira de Tênis (CBT), o esporte viu seu contingente de adeptos saltar de 400 mil em 2021 para incríveis 1,1 milhão em 2023, quase triplicando sua base.

Os dados demográficos revelam uma participação significativa tanto de homens quanto de mulheres, com uma divisão de 54% para 46%, respectivamente. Entre os entusiastas, a faixa etária mais representativa é a dos jovens, com 44% dos praticantes situados na faixa dos 10 aos 19 anos. Surpreendentemente, a adesão entre os adultos também é notável, com 22% na faixa dos 40 aos 49 anos e 15% entre os praticantes de 30 a 39 anos.

Luiz Fernando Balieiro, organizador do evento, apresenta a grandiosidade da etapa para a cidade: “A presença dos melhores atletas do mundo no Beach Tennis, aliada às novidades planejadas para a etapa em Ribeirão, promete consolidar o município paulista como um polo importante para a prática e promoção do esporte no Brasil”, finaliza Balieiro.

Ingressos World Tour Sand Series Ribeirão Preto

Os interessados em adquirir o ingresso para participar da etapa devem entrar em contato no telefone: (16) 99109-6308.