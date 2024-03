Com Ingo Hoffmann, Hipper Freios é fornecedora oficial da Stock Car

(Foto: Duda Bairros/Stock Car)





A premiada marca Hipper Freios agora será vista nas pistas da mais tradicional e importante categoria do automobilismo brasileiro. Para chegar à condição de nova fornecedora oficial de discos de freio da Stock Car Pro Series, um diferencial foi determinante: a tecnologia da retífica cruzada Hipper Grinding, reconhecida entre as melhores do mundo, que passa a levar toda sua segurança também para todos os carros da competição. O acordo também prevê o fornecimento para a Stock Series, categoria formadora de talentos, de onde saíram os campeões de 14 dos últimos 20 títulos colocados em jogo na Stock principal.

Para comemorar essa importante conquista, foi criada a campanha “A tecnologia venceu mais uma”, uma alusão à inovação dos produtos da empresa baseada na cidade de Sangão (SC). Ingo Hoffmann, ex-piloto com carreira internacional e maior campeão da história da Stock Car, com 12 títulos, é o protagonista dos filmes.

“Mantivemos a linguagem bem-humorada que é característica da comunicação da marca, mostrando que a tecnologia da Hipper conquistou o Brasil e também as pistas, garantindo segurança e tranquilidade para motoristas, pilotos e mecânicos”, explicou Jefferson Pereira, responsável pelo marketing da empresa. A campanha criada pela agência 9mm é composta por três filmes, materiais digitais e impressos, PDV e outras ações presenciais.

Os filmes foram produzidos no Autódromo Velocitta, localizado em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Considerado um dos melhores autódromos do Brasil, o Velocitta é certificado pela FIA – Federação Internacional de Automobilismo – e durante o ano recebe inúmeras etapas de diferentes categorias do automobilismo nacional.

“A Hipper Freios ganha mais um reconhecimento inquestionável e valoriza ainda mais os produtos que já fazem parte do dia a dia dos clientes e consumidores. Afinal, o mesmo produto premium que está nos veículos de passeio agora está também nos carros que pisam fundo e exigem o máximo dos discos de freios nas pistas da Stock Car”, comemorou Gilson João da Silva, diretor-presidente da empresa.

“Um dos aspectos que realmente nos entusiasmou nessa nova parceria é a pegada tecnológica da Hipper Freios, um foco da empresa que também está direcionando o futuro da Stock Car”, destacou Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da categoria. “É importante termos uma marca como ela investindo na categoria e nos acompanhando na evolução que está em andamento. No ano que vem iremos competir com um carro revolucionário em termos de tecnologia de motorsport e vai ser importante ter um parceiro como a Hipper Freios nos acompanhando nessa transformação”, completou Julianelli.

Além da retífica cruzada Hipper Grinding, que proporciona um rápido assentamento dos freios e desempenho superior na frenagem, no caso exclusivo da Stock Car os discos de freio são fabricados com liga de nióbio, um metal de altíssima resistência mecânica e térmica, utilizado inclusive em motores de foguetes espaciais.

Marca reconhecida

A escolha para ser a fornecedora oficial da Stock Car consolida uma preferência pela Hipper Freios, medida pelas principais pesquisas realizadas no mercado em 2023. No levantamento da Revista O Mecânico, em parceria com o instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (IPEC), liderou como a marca comprada com mais frequência, com 33% dos votos.

Já na pesquisa nacional Marcas na Oficina, realizada pela CINAU (Central de Inteligência Automotiva), a Hipper Freios disparou na liderança das marcas mais encontradas nos fornecedores, com mais de 20% acima da segunda colocada. O índice chegou a 48,39%, de participação de mercado. A Hipper Freios ainda liderou pelo terceiro ano no item “mais lembra/confia”, com 37,10% dos votos.