Patrocínios impulsionam sonhos olímpicos

(Foto: Lorenzo Bazo)





É a cada quatro anos que o mundo se transforma e se prepara para o ponto alto de diversas modalidades esportivas: as Olimpíadas. No entanto, para estarem aptos e preparados para os jogos olímpicos, os esportistas dedicam muitos anos de suas vidas, frequentemente desde a infância. A preparação abrange aspectos como condicionamento físico, competições, escolha de um treinador qualificado, cuidados com a saúde e a desafiadora busca por um patrocínio.

Muito além de um apoio financeiro, o patrocínio representa um elo que conecta os atletas aos seus sonhos. Em um cenário em que dedicação, treinamento intenso e habilidades são requisitos básicos para o sucesso, o apoio de empresas surge como um catalisador e traz uma leveza emocional aos atletas. “Entendemos que é nesse ponto que o patrocínio desempenha um papel transformador. Ao garantir recursos e apoio logístico, os patrocinadores capacitam os atletas, permitindo que se concentrem em seus treinos”, explica o CEO da Neodent, Matthias Schupp.

A surfista paranaense, Luara Mandelli, é um exemplo de atleta que, com o apoio de empresas, tem conseguido participar de competições nacionais e internacionais que ajudam a desenvolver o seu potencial e conquistar títulos. “Desde que comecei a representar algumas marcas, como a ClearCorrect, tenho conseguido ir mais longe. Agora, em 2024, realizei mais uma meta e estou no Peru buscando qualificação técnica e evolução. Neste caso, quando a viagem é para fora do país, os patrocínios são grandes aliados”, conta a surfista.

Outra vantagem dos patrocínios em competições é a visibilidade e o reconhecimento dos atletas, contribuindo para o compartilhamento de histórias inspiradoras. “Investir nesses sonhos não é apenas uma demonstração de apoio, mas também um compromisso com o fortalecimento do espírito olímpico mundial. Além disso, é importante destacar que o esporte vai além das competições, ele é ponto chave para a formação de bons cidadãos, tendo a responsabilidade e a disciplina como questões fundamentais”, define Matthias.

Apoio contínuo a diversas modalidades

As marcas do Grupo Straumann no Brasil apoiam cinco atletas e patrocinam os times de futebol de Curitiba (PR), além da Confederação Brasileira de Hipismo, da Federação Paranaense de Hipismo e da Sociedade Hípica Paranaense. No time ClearCorrect, estão a surfista paranaense Luara Mandelli, o piloto de Kart Gustavo Bonk, as atletas de canoagem Sue Wicks e Lara França, e o ex-atleta de jiu-jitsu Carlos Eduardo Campos. “Já patrocinamos atletas que participaram de competições olímpicas, proporcionando um sentimento gratificante ao saber que contribuímos para a realização de seus sonhos. Atualmente, também investimos em atletas juniores, que estão dando os primeiros passos em direção ao topo, graças aos seus esforços e, é claro, nosso apoio”, explica o diretor de Marketing e Educação da ClearCorrect, Alexandre Giglio.

A estratégia dos patrocínios também é vista como uma oportunidade de conscientizar a população sobre saúde bucal. “Como empresas de odontologia, quanto mais somos vistos nos uniformes dos times e dos esportistas, maiores são as chances das pessoas buscarem atendimentos e tratamentos que precisam”, analisa Matthias.