Dança das cadeiras: Stock Car inicia ano com várias novidades no grid

(Foto: Duda Bairros)





Será uma temporada de muitas novidades no grid da Stock Car Pro Series, que inicia seu novo campeonato neste final de semana (02 e 03/03) em Goiânia. A principal categoria do continente apresentará três caras novas para o público. São pilotos que em 2024 farão a primeira temporada completa.

Campeão da categoria de acesso Stock Series em 2023, o paranaense Zezinho Muggiati, de 20 anos, subirá à principal divisão do automobilismo brasileiro neste ano graças ao maior prêmio já pago no esporte a motor do país: o equivalente a R$ 2,5 milhões, concedidos ao dono do título da categoria de acesso justamente para ter a oportunidade de medir forças entre os melhores pilotos do Brasil. Muggiati elegeu a equipe KTF Sports para disputar sua primeira temporada na Stock Car.

Dois talentosos e promissores gaúchos também farão a primeira temporada na Stock Pro Pro Series em 2024. Arthur Leist vai debutar como piloto da equipe Full Time Sports, com apoio da Toyota Gazoo Racing Brasil. Natural de Novo Hamburgo, o jovem de 22 anos fará seu primeiro ano completo na competição, assim como Gabriel Robe. Campeão da Stock Series em 2017 e vice-campeão em quatro temporadas, o piloto nascido em Pelotas é uma das atrações da mais nova equipe do grid: a WOKIN Garra Racing, que assim como Robe sobe da divisão de acesso e entra de cabeça na Stock Car.

Quem também acelera em 2024 para fazer sua primeira temporada completa na Stock Car Pro é Raphael Teixeira. Depois de ter feito dez corridas (cinco etapas) com a Scuderia Chiarelli no ano passado, o piloto vai correr por uma equipe que estreia neste ano na categoria: a ASR Competições. Baseado em Aparecida de Goiânia, a ASR será o primeiro time do Estado de Goiás no grid da Stock Car depois de mais de 20 anos. O time será chefiado por Roberto Ramos, o ‘Betinho’, e promete DNA 100% goiano.

Entre os pilotos que já estavam habitualmente no grid no ano passado, seis deles mudaram de casa em 2024. Rafael Suzuki estreará parceria com a TMG Racing, Julio Campos mudará para a Pole Motorsport, Felipe Baptista assinou com a Crown Racing para 2024, Nelson Piquet Jr. e Gaetano Di Mauro formam uma nova dupla com endereço inédito (Cavaleiro Sports) e Lucas Kohl defenderá a WOKIN Garra Racing. Em contrapartida, 20 competidores apostaram na continuidade e permanecem nos times onde já estavam no ano passado.

TALENTOS QUE CHEGAM EM 2024

Zezinho Muggiati, 20 anos, paranaense, equipe KTF Sports

Arthur Leist, 22 anos, gaúcho, equipe Full Time Sports

Gabriel Robe, 26 anos, gaúcho, equipe WOKIN Garra Racing

PILOTOS EM NOVAS EQUIPES

Rafael Suzuki, 36 anos, paulista, saiu da Pole Motorsport e vai para a TMG Racing

Julio Campos, 42 anos, paranaense, deixou a TMG Racing e ingressa na Pole Motorsport

Felipe Baptista, 20 anos, paulista, trocou a KTF Sports pela Crown Racing

Nelson Piquet Júnior, 38 anos, brasiliense, saiu da Crown Racing e reforça a Cavaleiro Sports

Gaetano Di Mauro, 26 anos, paulista, será parceiro de Piquet na Cavaleiro, deixando a HotCar

Lucas Kohl, 25 anos, gaúcho, trocou a HotCar pela WOKIN Garra Racing

Raphael Teixeira, 37 anos, goiano, deixa a Scuderia Chiarelli e corre pela estreante ASR Competições