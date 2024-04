Daniel Serra entra no clube dos pilotos com 300 largadas na Stock Car

(Foto: Vinícius Branca/Stock Car)





Tricampeão da Stock Car Pro Series (2017, 2018 e 2019), Daniel Serra vai chegar a uma marca emblemática em sua carreira. Neste domingo (24 de março), quando for dada a largada para a corrida principal da etapa 2 da temporada 2024, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), o piloto da Eurofarma RC vai chegar a 300 corridas na principal categoria do automobilismo brasileiro.

Depois deste fim de semana, portanto, Serra passará a frequentar o ‘Clube dos 300’ da Stock Car, do qual já fazem parte nomes de muito peso e história no automobilismo nacional como Cacá Bueno (358 corridas), Thiago Camilo (345), Ingo Hoffmann (332), Allam Khodair (322) e Ricardo Maurício (319).

"É até estranho olhar para trás e ver que estou perto de completar 300 corridas aqui na Stock Car. É bastante coisa, e fico muito feliz de chegar a essa marca. Gosto muito de competir na Stock Car: onde me profissionalizei muito novo, percorri muitas temporadas, é muito especial para mim e a minha família, com meu pai também tricampeão. Feliz por vivenciar esse momento, e espero que ainda tenha muito mais pela frente", declarou Daniel.

Filho do ex-piloto de Fórmula 1 e igualmente tricampeão da Stock Car, Chico Serra, Daniel recentemente completou 40 anos, em 27 de fevereiro. Serrinha estreou na Pro Series de forma impressionante: em 22 de abril de 2007, no Autódromo de Interlagos. No dia anterior, então com apenas 23 anos, o competidor conquistou a pole position correndo de Volkswagen Bora da equipe Red Bull Racing, então chefiada por Amir Nasr.

Na corrida, além de ter feito a volta mais rápida, finalizou em terceiro lugar, na prova que teve como vencedor seu futuro companheiro de equipe, Ricardo Maurício.

Foi o início de uma das carreiras mais vitoriosas da Stock Car nos últimos anos. Serrinha seguiu com a Red Bull, que em 2009 passou a ser chefiada por Andreas Mattheis. Naquele ano, aliás, veio a primeira vitória de Daniel, em outro palco lendário do automobilismo brasileiro, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, em 20 de setembro. A parceria com os taurinos seguiu até 2016, quando a marca encerrou sua operação como equipe na categoria.

União vitoriosa

O ano seguinte marcou o início de um dos ‘casamentos’ mais bem-sucedidos da Pro Series em sua história recente. Daniel assinou com a Eurofarma RC, liderada por Rosinei Campos, o ‘Meinha’. Pelo time baseado em Pinhais (PR), o piloto do carro #29 conseguiu uma incrível série de três títulos conquistados e se firmou como um dos mais vitoriosos nomes em atividade no Brasil.

Além do tricampeonato com a Eurofarma RC, Daniel foi finalista em todas as temporadas, de 2017 para cá, terminando sempre entre os três primeiros: Serra foi terceiro colocado em 2020 e vice-campeão em 2021, 2022 e 2023. Paralelamente, nos últimos anos o paulista se consolidou no cenário mundial do Endurance com vitórias nas 24 Horas de Le Mans em 2017 e 2019 na classe LMGTE-Pro, tornou-se piloto oficial da Ferrari nas corridas de GT e triunfou em janeiro de 2024 nas 24 Horas de Daytona (GTD Pro).

Na Stock Car, Daniel Serra reúne outras marcas notáveis: 24 vitórias (sétimo maior vencedor da história da categoria), 81 pódios, 13 poles e 26 voltas mais rápidas. Um currículo de enorme respeito.

Números impressionantes

Será a primeira vez na história da Stock Car que uma equipe terá em sua dupla de pilotos uma soma superior a 600 corridas na categoria. A Eurofarma RC tem um conjunto vencedor com a presença de dois tricampeões da Pro Series nos boxes.

Dono dos títulos de 2008, 2013 e 2020, Ricardo Maurício completou 300 corridas em junho de 2023, durante a etapa disputada em Cascavel (PR). Agora, é a vez do companheiro de equipe Daniel Serra chegar ao número tricentenário justamente na pista onde venceu pela última vez até o momento na Stock Car, no Velocitta, em outubro do ano passado.

Além de Serrinha, outros três pilotos devem alcançar o número de 300 corridas na categoria em 2024: Átila Abreu (287 provas até o momento), Julio Campos e Ricardo Zonta (ambos com 280).





Daniel Gargano Serra

Data de nascimento: 24/02/1984 (40 anos)

Local de nascimento: São Paulo (SP)

Títulos na Stock Car: 3 (2017, 2018, 2019)

Vitórias: 24

Pódios: 81

Poles: 13

Voltas mais rápidas: 26

Número: 29

Carro: Chevrolet Cruze

Equipe: Eurofarma RC





Programação do fim de semana no Velocitta

Sábado, 23 de março

10h00 – Stock Car Pro Series – Classificação

11h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

13h50 – Visitação aos Boxes

15h30 – Stock Car Pro Series – Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)

17h05 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)





Domingo, 24 de março

09h30 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)

10h30 – Visitação aos Boxes

12h30 – Stock Car Pro Series – Corrida Principal (50 minutos + 1 volta)