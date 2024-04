Estão abertas as inscrições para a 2ª Toth Run

Acontece em 9 de junho, domingo, às 7h30, a Toth Run, corrida em Ribeirão Pires, com arena no Complexo Ayrton Senna. Voltada para adultos e público infantojuvenil (5 a 15 anos de idade), o lote promocional está a R$ 64,90 e é limitado às 300 primeiras inscrições.

Com distâncias de 5K para corrida e caminhada e 10K para corrida, a Toth Run vai premiar do 1º ao 5º colocados de ambas as distâncias em corridas e terá também classificação por faixa etária de 5 em 5 anos aos que participarem da corrida de 10K, sendo a última faixa etária acima de 70 anos para mulheres e maiores de 75 anos para os homens. Haverá, ainda, premiações em troféus às três maiores equipes e/ou assessorias esportivas.

Já a Corrida Kids terá 5 baterias de largadas, a partir das 9h30, conforme a seguir: Bateria 1: 5 e 6 anos (50m), Bateria 2: 7 e 8 anos (100m), Bateria 3: 9 e 10 anos (200m), Bateria 4: 11 e 12 anos (400m) e Bateria 5: 13, 14 e 15 anos (1km).

A Toth Run é uma idealizada e realizada pelo Colégio Toth, local onde será a retirada dos kits, inclusive, na véspera (8 de junho). Neles, terão camiseta e número de peito para caminhada e camiseta, chip e número de peito aos que optarem por uma das distâncias das corridas. No dia da retirada a organização sugere que seja doado 1kg de alimento não-perecível para doação às instituições parceiras.

As inscrições para a 2ª Toth Run são feitas exclusivamente no site Inscreva Fácil, pelo link: https://inscrevafacil.com/#/evento/tothrun2024





Serviço 2ª Toth Run

Data: 09 de junho de 2024

Distâncias:

Corrida: 5km e 10km

Caminhada: 5km

Kids: 50m, 100m, 200m, 400m e 1km

Local de largada: Complexo Ayrton Senna, Avenida Prefeito Valdirio Prisco n°197; Centro, Ribeirão Pires – SP.

Horário da largada: 7h30 (10 km e 5km)

A duração da prova será de 1h 50 minutos, sendo o tempo máximo para o participante completar o percurso.

Largada Kids: Horário estimado





9h30 Bateria 1: 5 e 6 anos (50m)

9h40 Bateria 2: 7 e 8 anos (100m)

9h50 Bateria 3: 9 e 10 anos (200m)

10h10 Bateria 4: 11 e 12 anos (400m)

10h30 Bateria 5: 13, 14 e 15 anos (1km)





Informações e inscrições: https://inscrevafacil.com/#/evento/tothrun2024