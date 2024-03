Saiba a importância da suplementação nutricional para idosos

Com o Brasil registrando um envelhecimento recorde, a parcela da população com 65 anos ou mais atingiu 10,9%, totalizando aproximadamente 22,2 milhões de pessoas em 2022, representando um aumento de 57,4% em relação a 2010, conforme dados do Censo. Com o aumento também da expectativa de vida e a crescente preocupação com o bem-estar, a suplementação nutricional surge como ferramenta para atender às necessidades específicas dessa faixa etária.

De acordo com o Dr. Gustavo Feil, renomado médico especializado em Ciências da Longevidade Humana e Nutrologia, considerando a importância das vitaminas, minerais e outros suplementos, a prática torna-se cada vez mais relevante para promover uma vida saudável e ativa na terceira idade. “A suplementação nutricional desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde e na prevenção de doenças comuns associadas ao envelhecimento, como a osteoporose, a deficiência de vitamina D e a perda muscular”, conta.

Ao fornecer os nutrientes necessários em concentrações adequadas, os suplementos podem compensar deficiências dietéticas e promover o funcionamento ideal do organismo.

Segundo o especialista, a suplementação nutricional bem planejada pode ser uma estratégia eficaz para garantir que os idosos recebam todos os nutrientes necessários para manter a saúde e a vitalidade. “É importante considerar as necessidades individuais de cada pessoa e adaptar o regime de suplementação de acordo com sua dieta, estilo de vida e condições de saúde", acrescenta.

Além disso, o procedimento pode contribuir significativamente para melhorar a qualidade de vida dos idosos, proporcionando mais energia, fortalecendo o sistema imunológico e auxiliando na recuperação de doenças e lesões.

Nesse contexto, é essencial promover a conscientização sobre os benefícios da suplementação nutricional para a terceira idade e incentivar uma abordagem integrada à saúde, que inclua não apenas uma dieta equilibrada, mas também a complementação quando esta se fizer necessária.