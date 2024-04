De volta à rotina esportiva: conheça cuidados necessários para à prática de atividades físicas

O verão é a época favorita de muitas pessoas para realizarem ou retornarem à prática de atividades físicas e esportivas. Essas atividades são essenciais para a saúde física e mental: propiciam melhora na capacidade respiratória, circulatória e da densidade óssea. Também são espaços de socialização, de fortalecimento de veículos e melhora da saúde mental. Alivia o estresse, a ansiedade e a melhoria do humor. As práticas físicas e esportivas ajudam no condicionamento físico e fortalecimento muscular. Porém não é só calçar o tênis e sair praticando. É preciso orientação profissional e cuidado para não se lesionar. Ombros, pés, joelhos e tornozelos são os membros mais afetados e que merecem uma atenção especial.

A Mercur, indústria das áreas da saúde e educação, desenvolveu recursos de reabilitação que oferecem suporte adicional à musculatura e às articulações para evitar lesões comuns como entorses, distensões e traumas. “Esses recursos em Neoprene e de compressão elástica podem estar associados à prática de atividades físicas e esportivas e no progresso de tratamentos, no condicionamento e na reabilitação por mais tempo por propiciar conforto térmico com suporte e segurança”, explica Regis Severo, fisioterapeuta que atua na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Mercur.

Um exemplo disso são as práticas de beach tênis, voleibol, surf, frescobol, entre outras, que têm movimentos acima da linha do ombro. Essas musculaturas muitas vezes ficam mais suscetíveis a lesões. Nesses casos, o uso do Suporte de Compressão Elástica para Ombro com Ajuste Duplo pode auxiliar na prevenção ou tratamento de lesões na articulação do ombro como luxações, lesões e instabilidades na região.

Com design anatômico, o Suporte desenvolvido em Neoprene acompanha o contorno do corpo, mantem a região aquecida auxiliando na redução da dor e permite diferentes níveis de compressão conforme a necessidade. “Enquanto os recursos de Neoprene oferecem suporte uniforme, firmeza e retenção de calor para promover a circulação sanguínea, os produtos da linha de compressão elástica propiciam conforto térmico e se moldam às necessidades específicas de cada área do corpo”, complemente Regis.

Conheça os benefícios do uso de órteses da Mercur que ajudam no cuidado e prevenção de músculos e articulações

Conforto: Os recursos se ajustam ao corpo e possibilita que as pessoas se movimentem livremente com estabilidade e segurança.

Reduz o impacto: Joelheiras e tornozeleiras, por exemplo, auxiliam na absorção do impacto e alivia a pressão em articulações, tendões e músculos. Isso é particularmente importante em esportes de alto impacto, como a corrida.

Recuperação de lesões: Para aquelas pessoas que estão se recuperando de lesões, os recursos como a Cinta Lombar com Hastes e Ajuste Duplo e o Suporte para Ombro com Ajuste Duplo oferecem suporte adicional, estabilidade e redução do risco na recuperação de lesões.

Alívio de dores: Os recursos foram produzidos com tecnologia 100% nacional que ajudam no alívio da dor ao oferecerem suporte e estabilidade.

Regula a temperatura corporal da região: Os recursos em Neoprene auxiliam na manutenção da temperatura corporal adequada, evitando superaquecimento ou resfriamento excessivo durante a prática esportiva.

As duas linhas de órteses foram desenvolvidas para auxiliar na promoção e reabilitação dos movimentos. “O diferencial dos produtos da linha de compressão elástica é que eles fomentam o encorajamento ao movimento, com segurança, conforto térmico e no progresso de tratamentos de reabilitação em diferentes regiões”, explica Regis. Ao praticar qualquer atividade física ou esportiva é preciso ter em mente que os reforços musculares, mobilidades e alongamentos são excelentes maneiras de prevenir lesões. Para conhecer as Linhas Knit e Neoprene completa e mais sobre a Mercur acesse www.mercur.com.br