Mr. Jack firma parceria com Magnus Futsal

No cenário vibrante do futsal brasileiro, uma aliança importante surge para marcar a história do esporte. O site de apostas esportivas mrjack.bet, anunciou sua parceria como patrocinador oficial do prestigiado e multicampeão clube Magnus Futsal, sediado em Sorocaba, São Paulo. Com um contrato abrangente, iniciando neste mês de março de 2024, esta parceria prevê elevar o nível do esporte e da indústria publicitária a um novo e crescente escalão.

O acordo entre Mr. Jack e Magnus Futsal é muito mais do que uma simples relação comercial: além da chancela como Patrocinador Oficial do clube, o contrato inclui uma série de vantagens estratégicas para ambas as partes. A marca do site de apostas será exibida com destaque na barra das costas da camisa e na parte traseira do calção dos jogadores.

Com a adição do patrocínio o Mr. Jack fortalece ainda mais sua posição no cenário esportivo principalmente no universo do Futsal, posicionando-se como um forte nome neste mercado, ao mesmo tempo em que oferece uma plataforma de destaque para a marca do patrocinador. “Estamos muito felizes com esta nova parceria. O Mr. Jack traz em seu DNA o compromisso com ativações e engajamento com a comunidade local que ultrapassam a seara de exposição da marca na camisa. Isso é muito importante para alcançarmos nossos objetivos tanto como clube, quanto como patrocinador. Tenho certeza de que será uma longa e vitoriosa parceria” avalia Fellipe Drommond, presidente do Magnus Futsal.

Além disso, a exposição da marca se estenderá a todos os vídeos de abertura da Magnus Futsal TV, consolidando a presença do patrocinador em um dos principais canais de comunicação do clube. A imagem coletiva dos atletas será utilizada em campanhas publicitárias, agregando valor e autenticidade à marca Mr. Jack, bem como reconhecimento aos atletas. Nas redes sociais do clube, especialmente no Instagram, o Mr Jack também estará presente em divulgações e conteúdos.

Mas as vantagens não param por aí. O acordo ainda prevê a presença do Mr. Jack em placas de ginásio, backdrops de entrevistas e em diversas ações promocionais realizadas pela equipe durante o período de patrocínio. A liberdade para ativações presenciais na Arena Sorocaba serão oportunidades únicas para a interação direta com os apaixonados torcedores do Magnus Futsal.

Fundado em 2014, o Magnus Futsal rapidamente se estabeleceu como uma potência no cenário nacional e internacional. Com uma impressionante lista de títulos, que incluem 2 Ligas Paulistas, 3 Campeonatos Paulistas, 2 Ligas Nacionais, 2 Supercopas do Brasil, 1 Taça Brasil, 1 Copa do Brasil, 1 Copa Libertadores e 3 Copas Intercontinentais. O clube se destaca como a equipe jovem mais vitoriosa da história do futsal mundial.

Em 2024, o Magnus Futsal continuará sua busca pela glória em diversas competições de alto nível. Entre elas estão a Supercopa, a Taça Brasil, o Campeonato Paulista/ Estadual e a Liga Nacional de Futsal (LNF). Com um elenco talentoso e uma base sólida de conquistas, o time de Sorocaba está determinado a manter sua posição como uma das principais forças do futsal não apenas no Brasil, mas em todo o mundo.