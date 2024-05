Conheça o atleta do interior de São Paulo convocado para a Seleção Brasileira de Atletismo

O corredor Walace Evangelista, de São Joaquim da Barra, cidade da região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, será um dos atletas a representar o Brasil no Campeonato Ibero-Americano de Atletismo 2024. O jovem foi convocado para integrar a Seleção Brasileira de Atletismo na competição que ocorrerá entre os dias 10 e 12 maio, na pista do Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá.

Com apenas 25 anos, o atleta se dedica à corrida desde os 10 anos de idade e coleciona títulos como hexacampeão brasileiro nas categorias de base, campeão Sul-Americano Sub-20 e quarto colocado no Pan-Americano Sub-20. Para esta nova disputa, Walace competirá na categoria de 3.000 m com obstáculos em busca de uma vaga para integrar a equipe brasileira das Olimpíadas de Paris.

Nascido e criado no interior, Walace enfrenta uma das maiores dificuldades para os atletas no Brasil, conseguir manter a rotina de treinos em dia, ao mesmo tempo em que não pode abrir mão de seu trabalho como professor de Educação Física. “O maior desafio é realmente esse, me dedicar ao alto rendimento e trabalhar é muito difícil. A jornada de treinos é árdua e, por conta do trabalho, não consigo descansar como deveria, mas faço sempre o meu melhor, dentro das condições que tenho hoje”, destaca Evangelista.

O talento e dedicação de Walace foram notados por empresas do interior de São Paulo, que apoiam o atleta como patrocinadores para que não abandone o sonho de se tornar um atleta olímpico. “Há cerca de dois anos, vi o Walace correndo na rua e um colaborador me disse que era um corredor aqui da cidade. O que me motivou a apoiá-lo foi o fato de que ele era um amador em busca do sonho olímpico, e hoje isso está mais próximo de se tornar realidade”, conta Farley Ramos, franqueado do Cartão de TODOS em São Joaquim da Barra.

Com uma rotina de treinos intensa, o atleta reflete que o apoio que encontrou em empresas da cidade é fundamental para conseguir se dedicar ao esporte. “É difícil viver do esporte no Brasil porque, tirando o futebol, as outras modalidades ainda carecem muito de apoio. Como atleta de alto rendimento, eu deveria apenas treinar, comer e dormir, mas, para isso, eu preciso ter suporte para me dedicar exclusivamente ao esporte. Meu objetivo é brigar por uma medalha olímpica e sei que tenho capacidade para isso, então com o apoio do Cartão de TODOS eu consigo diminuir as horas de trabalho para me dedicar por um período maior aos treinamentos e meu rendimento melhorou muito”, ressalta.

Ao todo, 90 atletas brasileiros foram convocados para competir pela Seleção Brasileira de Atletismo no campeonato internacional, que reúne a cada dois anos países ibero-americanos, incluindo Andorra e países africanos onde a língua oficial é o espanhol ou o português. “Chegar nesse nível de Seleção Brasileira mostra que o trabalho feito está dando certo e que estou no caminho certo rumo às Olimpíadas. Estamos falando de um sonho, de me tornar um atleta olímpico, então ser convocado para competições internacionais aumenta ainda mais minhas expectativas para estar nas Olimpíadas”, afirma Walace.

O Campeonato Ibero-Americano de Atletismo será transmitido ao vivo pelo Canal Olímpico do Brasil, por meio do YouTube do Time Brasil.