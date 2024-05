Marcelo Melo e Rafael Matos formam parceria de olho nos Jogos Olímpicos de Paris

Eles jogaram juntos uma única vez no circuito, no ano passado, na China. Agora, formam parceria brasileira de olho nos Jogos Olímpicos de Paris. O mineiro Marcelo Melo estará ao lado do gaúcho Rafael Matos, a partir do ATP 250 de Genebra, na Suíça, que antecede Roland Garros, o segundo Grand Slam do ano. O que já era um desejo de ambos, tornou-se realidade nesta temporada.

O torneio de Genebra será de 19 da 25 deste mês. Roland Garros, na capital francesa, começa no dia 26. Antes, Melo fará dupla com o alemão Alexander Zverev no Masters 1000 de Roma, a partir do próximo dia 8. Depois, inicia a série de torneios com o novo parceiro.

Melo e Matos estiveram no Masters 1000 de Xangai, em outubro de 2023, formando a então inédita parceria brasileira, que em 2024 buscará resultados na gira no saibro e, depois, na grama de Wimbledon, Grand Slam entre os dias 1 e 14 de julho, em Londres, na Inglaterra. Os Jogos de Paris vão de 26 de julho a 11 de agosto.

“Combinamos de formar dupla a partir de Genebra, visando buscar um entrosamento. Acreditamos muito na nossa parceria e na classificação para a Olimpíada. E ter esse tempo de treino e jogo antes, caso a gente se classifique, será excelente para nós”, explica Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

"Expectativa alta. Acho que nós dois estamos vivendo um bom momento, vai ser uma honra jogar e aprender também com ele, uma referência do tênis no Brasil, foi número 1 do mundo. Então, estou bem empolgado com a nova parceria e visando essa possível vaga na Olimpíada", destaca Rafa.

Técnicos falam da nova parceria - Se os tenistas estão animados com a nova parceria, os técnicos também não escondem a expectativa. "Uma hora ia chegar esse momento e chegou! O Marcelo buscando parceiro fixo e o Rafa disponível e querendo jogar juntos. Estamos super animados. O Rafa vem tendo ótimos resultados e o objetivo é conseguirmos, as duas equipes, resultados ainda mais expressivos. Vamos em frente", afirma Daniel Melo, irmão e técnico de Marcelo Melo.

"Para mim, o mais importante nessa parceria é juntar a juventude do Rafa com a experiência do Marcelo. Eu e o Rafa já queríamos ter jogado com o Marcelo ano passado, mas não foi possível. Tudo tem seu tempo e tenho a confiança que essa parceria pode ter muito sucesso. Marcelo, Dani e Chris ( preparador físico ), além de amigos nossos, são ótimos profissionais e isso é o que mais levamos em consideração na escolha por um parceiro para o Rafa", diz Franco Ferreiro, técnico de Matos.

Esta é a 18ª temporada de Melo no circuito e o mineiro soma 624 vitórias na carreira. Em 2024, são doze - uma no ATP 250 de Adelaide, na Austrália, duas no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, duas no ATP 250 de Santiago, no Chile, uma no Masters 1000 de Indian Wells, duas no Masters 1000 de Miami, ambos nos Estados Unidos, e quatro no Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco.

No ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Melo aparece como 34 do mundo, com 2.380 pontos, voltando a ser número 1 do Brasil. Matos é o número 44, dois do País, com 1.955 pontos.