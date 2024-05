Flamengo é derrotado, fora de casa, pelo Palestino na Libertadores

(Foto: Javier Torres/Getty Images)



Por Redação Blog do Esporte





Em uma noite desafiadora na Taça Libertadores, o Flamengo sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Palestino, fora de casa. Com o resultado, o Palestino assumiu a vice-liderança do Grupo E com 6 pontos. O único gol da partida foi marcado por Cornejo no segundo tempo.

Apesar de ter mantido a posse de bola em 55,4% do tempo, o Flamengo não conseguiu transformar essa vantagem em gols. A equipe carioca agora tem uma vitória, um empate e uma derrota em seus três primeiros jogos na fase de grupos.

A derrota para o Palestino é a segunda consecutiva do Flamengo jogando fora de casa na competição continental. A equipe agora terá que se recuperar rapidamente para os próximos jogos.