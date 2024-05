Globant e Fórmula 1 anunciam parceria até 2026 para elevar as experiências digitais da F1

A Globant (NYSE: GLOB), empresa digitalmente nativa focada em reinventar negócios por meio de soluções tecnológicas inovadoras, e a Fórmula 1 acabam de firmar uma parceria até 2026 para elevar as experiências digitais das equipes de F1, assim como para os fãs.

Como primeiro projeto, a Globant - que conta com mais de 29 mil profissionais em 33 países - utilizará sua expertise e tecnologias inovadoras para o sistema de entrega de conteúdo utilizado no muro dos boxes, e uma solução de streaming em tempo real que fornece à F1 e às partes interessadas uma mídia única de diversos canais.

Ao longo da parceria, a F1 utilizará tecnologias da Globant para fazer conexões digitais para ajudar a criar momentos únicos na vida dos fãs que estão presentes nos Grandes Prêmios, tanto dentro quanto fora das pistas.

Martin Migoya, Co-Fundador e CEO da Globant, disse: "Estamos orgulhosos de começar a trabalhar com a Fórmula 1®, o esporte mais avançado tecnologicamente do mundo, acompanhando-os em seu processo de transformação digital e oferta de experiência para os fãs. A Globant constrói tecnologias que se atrevem a encantar e não poderíamos pensar em uma combinação melhor do que a Fórmula 1®, a competição que desafia os atletas a competir no mais alto nível e a encantar milhões de fãs ao redor do mundo".

Wanda Weigert, Chief Brand Officer da Globant, acrescentou: "Nós fazemos com que a tecnologia impulsione a paixão e eleve as experiências dos usuários e fãs. Após nosso trabalho conjunto com a FIFA, Major League Rugby e Los Angeles Clippers nos Estados Unidos, entre outras organizações de destaque, essa nova parceria com a Fórmula 1® nos permite continuar mostrando globalmente às empresas o que podemos fazer por seus clientes e quanto valor podemos impulsionar em seus negócios".

Jonny Haworth, director commercial partnerships da Fórmula 1, disse: "Essa empolgante parceria com a Globant ajudará a F1 a elevar ainda mais a experiência digital na pista tanto para os fãs quanto para as equipes. A F1 sempre esteve na vanguarda da inovação e essa parceria nos permitirá utilizar a tecnologia mais recente para proporcionar aos fãs a experiência única que eles merecem".

Pete Samara, director strategic technical ventures da Fórmula 1, disse: "Em um esporte com a inovação em seu cerne, essa nova parceria apoiará a F1 em seu esforço para transformar os principais sistemas de Tecnologia da Informação, a fim de melhor atender nossa base de fãs apaixonados e as partes interessadas. Juntos, utilizaremos a excelência técnica da Globant e nosso compromisso conjunto de ultrapassar limites para levar a experiência digital dos eventos da F1 a uma nova era", finalizou.