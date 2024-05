Decisões do VAR impactam diretamente estratégias em apostas esportivas

De acordo com Ricardo Santos, fundador da Fulltrader Sports, os apostadores precisam se adaptar a essa realidade, incorporando a incerteza que acompanha cada revisão do VAR em suas metodologias

Introduzido para auxiliar os árbitros na tomada de decisões cruciais, como gols contestados, penalidades, cartões vermelhos e erros de identificação de jogadores, o Video Assistant Referee (VAR) tem sido uma adição significativa ao futebol. No entanto, seu impacto vai além do campo, alcançando diretamente às casas de apostas e exchanges.

Como o VAR modifica as estratégias de apostas?

Durante um jogo, os apostadores frequentemente realizam operações de compra e venda de apostas em tempo real, baseando-se em eventos como a marcação de um gol.

De acordo com Ricardo Santos, cientista de dados especialista em análise estatística para apostas esportivas em Futebol e fundador da Fulltrader Sports, empresa líder da América Latina em Softwares Saas para Público Final de Trade Esportivo, a introdução do VAR pode alterar o resultado desses eventos, impactando significativamente as apostas em aberto. “Se um gol é marcado e um apostador, que apostou contra o time que marcou o gol, decide retirar sua bet assumindo uma perda iminente, a intervenção do VAR pode anular essa marcação, revertendo a situação. Assim, o que antes parecia uma derrota para o apostador, se transforma em uma posição potencialmente vencedora”, revela.

Segundo o especialista, casas de apostas e exchanges implementaram políticas específicas para lidar com as interrupções causadas pelo VAR. “Normalmente, as apostas feitas durante a revisão do VAR podem ser canceladas se o resultado inicial for alterado pela decisão do árbitro após a revisão. Isso se deve ao fato de que a incerteza gerada pelo VAR afeta a integridade e a justiça das apostas realizadas durante ou imediatamente após eventos críticos”, pontua.

Estratégias mais recomendadas durante o VAR

Os apostadores devem considerar novas estratégias para mitigar os riscos associados ao VAR. Uma prática sugerida pelo fundador da Fulltrader é a de aguardar a confirmação final de eventos críticos antes de fechar uma posição de aposta. “Essa espera pode evitar prejuízos causados por decisões reversas do VAR, garantindo que as apostas sejam colocadas com base em resultados confirmados. Esse período permite que o mercado se estabilize e reduz o risco de decisões precipitadas baseadas em emoções, como ansiedade ou medo de perder”, declara.

Ricardo acredita que o VAR adicionou uma camada complexa à dinâmica das apostas esportivas. “Casas e apostadores precisam se adaptar a essa realidade, incorporando a incerteza que acompanha cada revisão do VAR em suas estratégias. Para os mais ansiosos, o segredo é a paciência e a cautela, evitando decisões precipitadas que podem ser negativamente afetadas por reviravoltas no campo. O entendimento profundo sobre o funcionamento do VAR e suas implicações tornou-se um diferencial competitivo no mundo das apostas esportivas”, finaliza.