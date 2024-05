Equipe Olímpica de Refugiados do COI representará mais de 100 milhões de pessoas deslocadas nos Jogos de Paris

Trinta e seis atletas de 11 países diferentes, acolhidos por 15 Comitês Olímpicos Nacionais (CONs) e competindo em 12 modalidades foram nomeados hoje como membros da Equipe Olímpica de Refugiados do Comitê Olímpico Internacional (COI) para Paris 2024. O anúncio foi feito pelo presidente do COI, Thomas Bach, durante uma cerimônia transmitida ao vivo da Casa Olímpica em Lausanne, Suíça. Comparecendo aos Jogos Olímpicos pela terceira vez, a Equipe Olímpica de Refugiados do COI representará as milhões de pessoas deslocadas ao redor do mundo.

De acordo com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), havia aproximadamente 114 milhões de pessoas deslocadas à força em todo o mundo até setembro de 2023.

“Damos as boas-vindas a todos vocês de braços abertos. Vocês enriquecem nossa Comunidade Olímpica e nossas sociedades. Com sua participação nos Jogos Olímpicos, vocês demonstrarão o potencial humano de resiliência e excelência. Isso enviará uma mensagem de esperança às mais de 100 milhões de pessoas deslocadas ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, vocês farão bilhões de pessoas ao redor do mundo conscientes da magnitude da crise de refugiados. Portanto, encorajo todos, ao redor do mundo, a se juntarem a nós para torcer por vocês – a Equipe Olímpica de Refugiados do COI”, disse Thomas Bach, ao se dirigir a todos os membros da equipe, que haviam se juntado à reunião virtualmente.

A composição da equipe foi aprovada pelo Conselho Executivo do COI e baseou-se em vários critérios, incluindo, em primeiro lugar, o desempenho esportivo de cada atleta e seu status de refugiado, conforme verificado pelo ACNUR. Além disso, a equipe representa as mais de 100 milhões de pessoas deslocadas ao redor do mundo. Também foi dada consideração a uma representação equilibrada de esporte e gênero, bem como à dispersão dos países de origem. Veja a lista completa de atletas.

A Chefe de Missão da Equipe Olímpica de Refugiados, Masomah Ali Zada, que competiu pela Equipe Olímpica de Refugiados em Tóquio 2020 e estava presente durante a cerimônia de hoje, deu as boas-vindas aos atletas: “Todos vocês tinham um sonho, e hoje seu sonho de competir nos Jogos Olímpicos está mais próximo do que nunca. Com todos os desafios que vocês enfrentaram, agora têm a chance de inspirar uma nova geração, representar algo maior do que vocês mesmos e mostrar ao mundo do que os refugiados são capazes.”

Ela acrescentou: “Quero dizer a vocês: este será o seu momento em Paris, aproveitem. Estou ansiosa para trabalhar com todos vocês para tornar esta uma experiência única na vida.”

A grande maioria dos atletas foi selecionada entre os atletas refugiados apoiados pelo COI por meio do Programa de Bolsas para Atletas Refugiados, financiado pelo programa Solidariedade Olímpica do COI e gerenciado pela Fundação Olímpica de Refugiados.

O Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, disse: “A Equipe Olímpica de Refugiados deve nos lembrar da resiliência, coragem e esperanças de todos os que foram deslocados pela guerra e perseguição. Esses atletas representam o que os seres humanos podem fazer, mesmo diante de adversidades extremas. A equipe também nos lembra que o esporte pode ser transformador para pessoas cujas vidas foram interrompidas em circunstâncias muitas vezes angustiantes. Transformador não apenas para os olímpicos, mas para todos. O esporte pode oferecer um refúgio, uma fuga das preocupações diárias, uma sensação de segurança, um momento de prazer. Ele pode dar às pessoas a chance de se curar fisicamente e mentalmente, e se tornarem parte de uma comunidade novamente.”

Um emblema para milhões forçados a se deslocar

Pela primeira vez, a Equipe Olímpica de Refugiados competirá sob seu próprio emblema de equipe – um símbolo unificador que reúne atletas diversos e dá à equipe sua própria identidade única.

Vindos de diferentes partes do mundo, cada membro da equipe é um indivíduo com sua própria história. Como os muitos milhões que representam, eles também têm a experiência compartilhada e vivida de suas jornadas – o emblema visa transmitir isso por meio de seu desenho de seta apontando para uma rota.

No centro do emblema, há um coração, originado do logotipo da Fundação Olímpica de Refugiados, para representar o pertencimento que a equipe espera inspirar e que atletas e pessoas deslocadas ao redor do mundo encontraram por meio do esporte.

“Este emblema nos une. Todos nós somos unificados por nossa experiência – embora todos diferentes, todos tivemos uma jornada para chegar onde estamos. Os atletas não estão representando um país específico, estão representando a Equipe Olímpica de Refugiados – ter nosso próprio emblema cria um senso de pertencimento e nos capacita a também representar a população de mais de 100 milhões de pessoas que compartilham essa mesma experiência. Mal posso esperar para usá-lo com orgulho!”, disse Ali Zada.

Dos Jogos Olímpicos ao apoio às pessoas deslocadas em todos os níveis

O apoio aos refugiados e populações deslocadas continua sendo uma prioridade fundamental para o COI, e faz parte da Recomendação 11 da Agenda Olímpica 2020+5. A Fundação Olímpica de Refugiados foi estabelecida em 2017 para ampliar esse compromisso. A Fundação funciona no lugar de um Comitê Olímpico Nacional tradicional, gerenciando os bolsistas para atletas refugiados e a Equipe Olímpica de Refugiados do COI para Paris 2024.

Além de apoiar atletas de elite em sua participação nos Jogos Olímpicos, a Fundação trabalha para fornecer acesso seguro a esportes para pessoas afetadas pelo deslocamento em todo o mundo. Através de parcerias ou programas em todo o globo, a Fundação visa construir um movimento onde pessoas deslocadas possam desfrutar dos benefícios do esporte, onde quer que estejam, e através do qual o esporte possa ser adotado em todos os níveis como uma ferramenta de apoio aos refugiados.

Desde sua criação em 2017, o trabalho da Fundação resultou em quase 400 mil jovens sendo capazes de acessar esportes de maneira segura. Mais de 1,6 mil técnicos foram treinados para realizar sessões de esporte seguro, e seus programas têm apoiado jovens em 11 países em todos os cinco continentes.