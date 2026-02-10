Lindsey Vonn se pronuncia após acidente grave no esqui: "Não me arrependo de nada"

Lindsey Vonn sofreu um grave acidente na final do esqui alpino downhill e acabou fraturando a tíbia. A campeã olímpica foi resgatada de helicóptero e teve que passar por cirurgias ainda na Itália. Após o acidente, Lindsay se pronunciou nas redes sociais e tranquilizou os fãs dizendo que sua situação está estabilizada. A americana estava competindo com seu ligamento cruzado anterior rompido, mas garantiu que sua queda não teve ligação com a lesão anterior.

- Ontem o meu sonho Olímpico não terminou da maneira que eu sonhei. Não foi um final de contos de fadas, foi só a vida. Eu ousei em sonhar e trabalhei muito para alcançar. No esqui downhill a diferença entre uma descida estratégica e uma lesão catastrófica pode ser tão pequena quanto cinco polegadas. Eu estava 5 polegadas além do ideal quando o meu braço direito se prendeu em um dos portais e isso resultou na minha colisão. Meu LCA e lesões anteriores não tiveram nada a ver com isso. Infelizmente, eu tive uma fratura complexa na tíbia que está estabilizada, mas ainda vai precisar de múltiplas cirurgias para que volte ao normal - escreveu a atleta em suas redes sociais.

Aos 41 anos Lindsey foi a 13ª a descer entre as 36 competidoras. A americana sofreu a queda em uma das primeiras lombadas do percurso. Como de costume em acidentes mais graves no esqui alpino, Lindsey precisou ser resgatada por um helicóptero, e foi aplaudida de pé pela torcida. Cerca de 20 minutos depois, a competição foi retomada.

- Por mais que ontem não tenha terminado da maneira que eu gostaria, e de toda a dor intensa que isso me causou, eu não me arrependo de nada. Estar lá no portão de largada foi uma sensação incrível que eu nunca vou esquecer. Saber que eu estive lá com a chance de vencer já foi uma vitória. Eu também sabia que competir era um risco. Sempre foi e sempre será um esporte extremamente perigoso. E assim como no esqui, na vida a gente corre riscos. (...) Eu tentei. Eu sonhei. Eu pulei.

Campeã pelo Downhill nas Olimpíadas de Inverno de Vancouver, em 2010, e com duas medalhas de bronze (Vancouver 2010 e Pyeongchang 2018), Lindsey é considerada uma lenda do esqui alpino. A atleta já havia conquistado 12 títulos em Cortina, na mesma pista em que sofreu o acidente no domingo.

Globo Esporte