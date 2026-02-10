McLaren revela carro para tentar tri consecutivo da F1 em 2026

Atual bicampeã de construtores e com dez títulos da Fórmula 1 no total, a McLaren revelou nesta segunda-feira (9) como vai ser o carro da equipe na tentativa de assegurar o tri consecutivo. Batizado como MCL40, o monoposto foi mostrado ao mundo pela primeira vez em uma cerimônia digital, transmitida direto do Circuito Internacional do Bahrein.

A escuderia está no país do Oriente Médio para participar dos testes de pré-temporada da Fórmula 1, com início na quarta-feira (11). Campeão pela primeira vez em 2025, Lando Norris esteve na cerimônia de divulgação ao lado de Oscar Piastri, do CEO Zak Brown e do chefe de equipe Andrea Stella.

Assim como nos anos anteriores, a McLaren optou por manter como cor principal o tradicional laranja, o que rendeu ao time o apelido de escuderia papaia. O carro também leva detalhes em preto, especialmente na lateral próximo à cobertura do motor, que ganhou uma faixa mais larga no tom.

Depois de anos se reestruturando com campanhas de meio de tabela, a McLaren chega à 2026 como uma das favoritas ao título pelo desempenho recente. Em 2024, a equipe evoluiu durante a temporada e superou a Ferrari para se tornar campeã de construtores, o que não acontecia desde 1998.

No ano passado, o carro batizado como MCL39 se isolou como a principal força do grid, e a dupla formada por Norris e Piastri venceu 11 das 14 primeiras provas do ano. O desempenho muito superior às demais escuderias fez com que a McLaren garantisse o bicampeonato em Singapura, com seis corridas ainda por fazer.

Norris, que garantiu o inédito título de pilotos na última prova, vai usar o carro de número 1 neste ano – a honraria é reservada apenas para o campeão em vigor. Piastri, por sua vez, tenta se recuperar da má fase que lhe custou o título na reta final; o australiano acabou o ano em terceiro na tabela.

O desempenho da McLaren e das demais equipes para 2026 ainda é uma incógnita, já que a atual temporada traz uma grande mudança no regulamento técnico e de motores, com carros muito diferentes em relação aos do ano anterior. Porém, a escuderia conta com a força do motor Mercedes, tido como um dos mais bem construídos neste momento.

O time de Woking já foi à pista neste ano: Norris e Piastri participaram do shakedown (um teste inicial de componentes) realizado em janeiro, na pista de Barcelona. Contudo, a equipe ainda não tinha mostrado a pintura de 2026 e participou das sessões com um desenho todo preto, pensado especificamente para a atividade.

Globo Esporte