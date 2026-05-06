Após etapa histórica no Rio, Mubadala Brazil volta à água para próxima parada do SailGP em Bermudas

(Foto: AT Films)





O Mubadala Brazil volta à água neste fim de semana em Bermudas para a quinta etapa da temporada 2026 do SailGP, com o objetivo de consolidar a evolução apresentada pelo time nas primeiras paradas do campeonato. Nos dias 9 e 10 de maio, a equipe liderada por Martine Grael disputa o Apex Group Bermuda Sail Grand Prix, no Great Sound, tradicional palco da liga e uma das sedes mais técnicas do calendário.

Após um início de temporada marcado por adaptação e ganho de entrosamento dentro d’água, o time brasileiro chega a Bermudas em um momento importante de amadurecimento competitivo. A equipe mostrou evolução ao longo das primeiras etapas e teve em Sydney seu melhor desempenho até aqui, encerrando a disputa na sétima colocação e demonstrando maior consistência em diferentes condições de regata.

A etapa no Brasil também deixou um combustível extra para a sequência do campeonato. Competir pela primeira vez diante da torcida brasileira e sentir a mobilização em torno do projeto reforçou a confiança do grupo para os próximos desafios do calendário. “Foi muito especial sentir de perto a energia da torcida brasileira e viver essa conexão com o nosso público pela primeira vez. A etapa do Rio trouxe um ânimo extra para todo o grupo e reforçou a dimensão que esse projeto já conquistou no Brasil. Agora o foco está totalmente voltado para as próximas etapas, buscando transformar em resultado tudo o que construímos e a evolução que já vínhamos apresentando desde o início da temporada”, afirma Martine Grael, capitã do Mubadala Brazil SailGP Team e primeira mulher a liderar uma equipe na história do SailGP.

Para Bermudas, o time mantém a mesma formação que competiu no Rio de Janeiro. Além de Martine Grael no comando, o Mubadala Brazil contará com os brasileiros Marco Grael, Mateus Isaac e Breno Kneipp como grinders e Marina Arndt como atleta reserva. Entre os atletas internacionais, Rasmus Køstner e Jeremy Wilmot como Flight Controllers, Pietro Sibello como Wing Trimmer e os britânicos Paul Goodison e Richard Mason como estrategistas.

Presente no calendário do SailGP desde 2021, Bermudas rapidamente se consolidou como uma das etapas mais emblemáticas da competição. As regatas acontecem no Great Sound, ampla enseada natural de águas relativamente planas, ventos constantes e área compacta de disputa - combinação que costuma proporcionar corridas agressivas, manobras milimétricas e disputas muito próximas entre os F50. Não por acaso, a parada bermudense é frequentemente apontada como uma das mais dinâmicas e visualmente impressionantes de toda a temporada.

O Mubadala Brazil ocupa atualmente a 11ª colocação no ranking geral da temporada e vê a etapa de Bermudas como mais uma oportunidade importante para seguir somando experiência, consistência e confiança na sequência do campeonato. As regatas do Apex Group Bermuda Sail Grand Prix acontecem no sábado (9) e domingo (10), das 14h às 15h30 no horário de Brasília.