Giro d'Italia Ride Like a Pro Brasil abre inscrições para quinta edição em Campos do Jordão





O Giro d'Italia Ride Like a Pro Brasil, uma das maiores provas de ciclismo amador do mundo, abre as inscrições para sua edição 2026, marcando o quinto ano consecutivo do evento em Campos do Jordão (SP). A etapa acontece no dia 17 de maio, na Serra da Mantiqueira, palco tradicional que consolidou a prova ao longo de suas cinco edições na região Sudeste.

O evento integra o portfólio da Agência MAK, uma das principais empresas de live marketing, criação, tailor-made e endomarketing do Brasil, em parceria com a Logic Bridge BM.

O evento mantém o formato de sucesso que o consolidou como referência em experiências premium de ciclismo amador: percursos técnicos e desafiadores, estrutura de padrão internacional e um ecossistema completo de marcas, ativações e lifestyle, unindo esporte, bem-estar e entretenimento.

Para Fabio Oliveira, CEO da Logic Bridge BM, a prova é pensada para ciclistas que buscam muito mais do que pedalar: "buscam superação, altitude, natureza e a chance de superar desafios com uma infraestrutura completa".

As inscrições oferecem desconto especial exclusivo para clientes BTG Pactual durante todo o período. O patrocinador master segue apoiando o evento e proporcionando benefícios especiais a seus clientes neste lançamento.

Depois de marcar presença por cinco anos consecutivos na região Sudeste, com Campos do Jordão como sede consolidada do evento, o Giro d'Italia Ride Like a Pro Brasil expandiu suas fronteiras em 2025, com uma estreia bem-sucedida no Nordeste, quando Fortaleza recebeu 2.500 ciclistas em novembro. Agora, a prova retorna à Serra da Mantiqueira mantendo sua base histórica em Campos, enquanto avança em sua estratégia de nacionalização, que já projeta outras duas novas etapas para 2026.

"Depois de uma edição histórica em Fortaleza, era hora de avançarmos ainda mais. Para os ciclistas, é mais uma oportunidade de praticar seu esporte em uma das paisagens mais belas do país; para as marcas, uma chance única de se conectar com um público engajado pelo esporte", declara Ti Bernardes, diretor da Agência MAK, sobre a expansão do evento pelo Brasil.

Serviço:

Giro d'Italia Ride Like a Pro Brasil 2026 - Edição Campos do Jordão

Quando: 17 de maio de 2026

Onde: Campos do Jordão/SP - Serra da Mantiqueira

Inscrições: Abertas com lote especial de lançamento

Patrocinador Master: BTG Pactual (clientes têm desconto especial)

Mais informações: Ticketmaster