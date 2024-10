Calote catalão? Agüero processa Barcelona por salários não pagos

Sergio Agüero mal passou pelo Barcelona, mas teve tempo de criar dívidas com o time catalão. O atacante abriu uma ação legal para cobrar os valores que não recebeu durante a curta passagem pela equipe, o equivalente a três milhões de euros (aproximadamente R$ 18 milhões). O jogador está em busca de um acordo extrajudicial com o ex-clube, para evitar que o processo vá a julgamento.

O problema financeiro de Agüero com o Barça inicia-se em 2021. O contrato com o Manchester City chegava ao fim, e o jogador assinou com o clube espanhol, em uma transação sem custos.

O atacante argentino disputou apenas cinco partidas com o time. Na última delas, contra o Alavés pela LaLiga, Sergio sofreu uma arritmia cardíaca e precisou deixar o estádio Camp Nou direto para o hospital. Os exames constataram um problema no coração, que obrigou Agüero a se aposentar.

O contrato com o Barcelona previa duas temporadas, mas precisou ser interrompido. Agüero abriu mão do salário do segundo ano de vínculo, mas pediu ao clube que recebesse pelo tempo em que defendeu a camisa catalã. O time concordou, com a premissa de pagar através do seguro do atleta.

Entretanto, a empresa do seguro se recusou a fornecer os valores. A justificativa é que a arritmia de Agüero seria anterior ao contrato com o Barcelona, alegação que é negada pelo staff do jogador. A defesa aponta que Sergio tratou um problema cardíaco antes de chegar ao time, mas que seria em outra parte do coração.

O Barcelona não conseguiu pagar o que devia ao jogador, que decidiu procurar a justiça para resolver a situação. Agüero quer um acordo com o antigo time, por isso a situação ainda não foi encaminhada a uma audiência. O atacante está disposto a aceitar uma divisão do pagamento em até cinco anos.

