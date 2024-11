Manchester United acerta contratação do treinador português Rúben Amorim

(Foto: Eddie Keogh/Getty Images)





O Manchester United já tem um substituto para Erik ten Hag. De acordo com o The Athletic, o clube inglês chegou a um acordo com o Sporting para contratar o técnico Rúben Amorim. O treinador, que já foi alvo de Liverpool e Manchester City, comandará a equipe portuguesa nos próximos três jogos e fará sua estreia pelo United após a Data Fifa, contra o Ipswich Town.

Conforme anunciado pelo Sporting, o clube inglês pagará 10 milhões de euros (R$ 61,6 milhões) da multa rescisória do treinador de 39 anos. Além disso, está previsto no contrato do treinador um aviso prévio de 30 dias, do qual o Manchester United se disponibilizou a pagar mais 1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões) para evitar e contar com o novo comandante mais cedo.

Rúben Amorim pelo Sporting:

227 jogos

160 vitórias

34 empates

33 derrotas

5 títulos

Rúben Amorim é um ex-jogador, que chegou a fazer 14 jogos pela seleção portuguesa, e aos 39 anos se tornou um dos treinadores mais cobiçados do futebol europeu. Com muito destaque na parte tática, onde costuma utilizar formações com três zagueiros, Amorim assumiu o comando técnico do Sporting em 2020.

Como resultado do grande trabalho de Amorim, o clube português foi campeão português em dois dos últimos quatro anos, após passar 19 temporadas sem o troféu nacional. O bom futebol apresentado e a revelação de jogadores importantes também levaram destaque para o sucesso de Rúben Amorim, ao lado do diretor de futebol Hugo Viana, que assumirá o Manchester City na próxima temporada.

Após já ter sido alvo de United e Liverpool na última janela de transferências, Rúben Amorim era apontado como sucessor natural de Pep Guardiola no Manchester City. O técnico catalão tem contrato até junho de 2025 e deixa em aberto sua sequência nos Citizens. Como Amorim é grande amigo do futuro diretor do City, qualquer outra escolha para substituir Guardiola seria surpreendente.

Mas o Manchester United se antecipa e acerta com o treinador. Até a chegada de Amorim, Ruud Van Nistelrooy seguirá como interino. Após vencer o Leicester por 5 a 2, nesta quarta-feira, o holandês comandará a equipe também nos jogos contra Chelsea, PAOK e novamente Leicester, desta vez pela Premier League.

