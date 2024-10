Osasco São Cristóvão Saúde conquista 18º título do Campeonato Paulista

Osasco São Cristóvão Saúde é campeão estadual de 2024. O time comandado pelo técnico Luizomar conquistou o 18º título do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei na noite desta sexta-feira (11), quando venceu o Sesi Bauru por 3 sets a 1, com parciais de 26/24, 25/20, 22/25, 25/18, em 2h18, na Arena Paulo Skaf, em Bauru. Com o resultado, a equipe osasquense fecha o playoff final por 2 a 0 e entra com moral alta na Superliga, que começa na próxima semana.

Natália, que retornou a Osasco após cinco temporadas no exterior, comemorou a conquista. “Estou muito feliz tanto pelo título como por tudo que construímos nesse Campeonato Paulista. Temos muito o que melhorar enquanto grupo e também individualmente, mas é sempre bom começar a temporada com um título”, disse a ponteira. Coube a Camila Brait, líbero e capitã osasquense, a honra de levantar o troféu. “É sempre uma alegria vencer por Osasco, uma cidade que respira vôlei e é apaixonada pelo nosso time. Agora é levar a taça pra casa”, disse.

O jogo - Osasco comandou o placar durante mais da metade do primeiro set, conseguindo uma vantagem média de três pontos. Porém, o Sesi encostou. Maira, no bloqueio, fez 20/19, mas não evitou a virada. Luizomar pediu tempo quando perdia por 20/23. Foi quando sua equipe engatou uma reação. Com Maira no saque, retomou a ponta no 24/23. Natália atacou para fazer 25/24 e a vitória por 26/24 veio com um erro das donas da casa.

O segundo set começou com um passeio osasquense. Com uma sequência de seis saques de Callie, a equipe do técnico Luizomar abriu 6/0. Tifanny derrubou a bola no 13/6, Maira aproveitou o contra-ataque após defesa de Camila Brait (16/7) e Giovana, em uma bola de segunda, fez 19/10. Tiffany pontuou duas vezes e encaminhou a vitória por 23/15. Foi quando Bauru ameaçou reagir e encostou (23/20). Assim como na parcial inicial, Luizomar pediu tempo e seu time voltou para os eixos. Callie subiu o paredão no 24/20 e Giovana montou o bloqueio para fechar em 25/20.

A expectativa de fechar o jogo em 3 a 0 não se concretizou no terceiro set. O Sesi equilibrou a partida e assumiu a liderança. Luizomar pediu tempo quando o rival vencia por 11/8. Valquíria atacou no 9/14 e Polina, de volta à quadra na inversão, fez 12/17. Aos poucos, Osasco foi encostando e Tiffany desceu o braço para fazer 19/23. Com um erro das donas da casa, o placar chegou em 21/23. Porém, na reta final, o time de Bauru conseguiu virar suas bolas para fechar por 25/22.

Osasco voltou a mostrar sua força no quarto set, que foi de Tiffany e Natália no ataque. Com volume de jogo e a defesa voltando a funcionar, a dupla detonou nos contra-ataques. E não foi só na base da força. Tiffany fez 15/12 com uma bola de toque no fundo da quadra, demonstrando visão de jogo e oportunismo. Mas também teve pancada, como no 23/14 e 24/16. E coube a Natália atacar a bola do título, para fechar o jogo em 25/18.

Jogaram e marcaram para Osasco São Cristóvão Saúde: Giovana (2), Tifanny (17), Valdez (3), Natália (13), Callie (4), Valquíria (13) e a líbero Camila Brait. Técnico: Luizomar Moura. Entraram: Polina (3), Kenya, Maira (9), Larissa.

Jogaram e marcaram para o Sesi Bauru: Dani Lins (1), Bruna (4), Mayhara (7), Alvarado (7), Kasiely (11), Bia (5) e a líbero Leia. Técnico: Henrique Modenesi. Entraram: Kayt, Mayany (), Thaizinha (18), Isabella, Ana Lídia, Lorenne (2), Mayany (8).