Melo e Zverev param nas oitavas de final no Masters 1000 de Paris

(Foto: Corinne Dubreuil / @ATPTour)





O mineiro Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev pararam nas oitavas de final do Masters 1000 de Paris, na França. Nesta terça-feira (29), os cabeças de chave 3, o indiano Rohan Bopanna e o australiano Matthew Ebden, marcaram 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7-5), em 1h16min. Na segunda-feira (28), Melo e Zverev estrearam derrotando a forte dupla norte-americana de Austin Krajicek e Rajeev Ram.

"Hoje não deu para nós. Mais um jogo duríssimo, contra uma dupla muito sólida, classificada para o Finals. Tivemos algumas chances no segundo set, mas eles foram melhores. Não jogamos tão bem quanto ontem", explicou Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

Os adversários quebraram logo no game inicial do primeiro set e, com essa vantagem, saíram na frente no jogo, marcando 6/4. O segundo set foi muito equlibrado, sem quebras, 6/6. A definição ficou para o tie-break, em que o mineiro e o alemão salvaram dois match-points, antes que o indiano e o australiano fechassem em 7-5, para vencer por 7/6 (7-5) e avançar em Paris.

Foi a quinta vez na temporada que Melo e Zverev formaram parceria – jogaram também nos Masters 1000 de Indian Wells (EUA), Monte Carlo (Mônaco), Roma (Itália) e Cincinnati (EUA). Em Monte Carlo, foram vice-campeões. Melo tem dois títulos em Paris: em 2015, com o croata Ivan Dodig, e em 2017, com o polonês Lukasz Kubot. E jogou o torneio francês pela 16ª vez.