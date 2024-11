Horner admite que Colapinto está no radar da RBR para 2025

(Foto: Kym Illman/Getty Images)





Franco Colapinto, piloto da Williams, está definitivamente no radar da RBR para 2025. Christian Horner, chefe da equipe, afirma que ficou impressionado com as exibições do argentino de 21 anos na F1 e admite que o jovem é um nome a se considerar:

- Colapinto é um piloto interessante. Ele é surpreendentemente muito melhor do que se pensava na Fórmula 2. Eu seria um chefe de equipe ruim se eu não averiguasse se ele está disponível - disse Horner ao veículo alemão "Auto Motor und Sport".

O piloto argentino só tem cinco corridas na principal categoria do automobilismo - ele estreou no GP da Itália ao substituir o americano Logan Sargeant, que não vinha agradando na temporada. As boas exibições neste início tornaram Franco Colapinto a sensação do fim de ano na Fórmula 1.

O novato terminou em 8º lugar no Azerbaijão e em 10º nos EUA, assegurando cinco pontos importantes para a Williams na luta com a Alpine pela 8ª posição no campeonato de construtores. Com isso, Colapinto se tornou o primeiro argentino a pontuar na F1 desde 1982. Como comparação, Sargeant, que disputou a maior parte do campeonato, não pontuou pela Williams.

Mas não é só o bom momento do argentino que faz a RBR ver com bons olhos a possibilidade de contratar Colapinto para 2025. A equipe está insatisfeita com as atuações de Sergio Pérez. Após o 17º lugar do mexicano na sua corrida em casa, Christian Horner colocou a posição do experiente piloto em xeque e chegou a afirmar que "decisões difíceis precisam ser tomadas".

Quem também acenou com a possibilidade de levar Colapinto para a RBR foi Helmut Marko, consultor da RBR. Apesar disso, o austríaco rejeitou a possibilidade de contratá-lo por empréstimo.

- Nós queremos o Colapinto em definitivo, ou então nada - disse o austríaco.

De acordo com a publicação alemã, o argentino também está na mira de Alpine e Sauber para a próxima temporada. Colapinto, por outro lado, afirmou à F1TV que "não sabe" de nenhuma especulação a seu respeito.

Por enquanto, Franco Colapinto segue sem vaga garantida para 2025, já que a Williams definiu seus pilotos: o tailandês Alex Albon ganhará a companhia de Carlos Sainz, que vai reforçar a equipe após deixar a Ferrari no fim desta temporada.

A F1 volta a acelerar no próximo final de semana, no GP de São Paulo, 21ª etapa da temporada. A prova no circuito de Interlagos no Brasil vai contar ainda com a corrida sprint, que distribui pontos extras para os oito primeiros colocados.

Globo Esporte