São Paulo prevê apresentar projeto do novo Morumbis no começo de 2025 e pode buscar investidores

(Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC)





A diretoria do São Paulo prevê apresentar o projeto de reforma do Morumbis nos primeiros meses de 2025. O clube e a construtora WTorre ainda definem os últimos aspectos do plano, que precisa ser entregue até o fim deste ano. Depois disso, ele passará a tramitar nos órgãos internos para análise e posterior aprovação.

São Paulo e WTorre planejam uma modernização do estádio, com a ampliação da capacidade de público para até 85 mil torcedores em jogos. Ainda não há uma estimativa do custo da obra, o que será calculado com o projeto pronto.

O clube, porém, rejeita modelo como o do Palmeiras, em que a WTorre custeou a reforma do Allianz Parque e se tornou gestora do estádio por 30 anos – período que vence em 2044. O São Paulo quer ter autonomia para tomar decisões sobre o uso do estádio.

Uma opção é atrair investidores para financiar as obras e que eles possam recuperar esse investimento com as receitas futuras do estádio.

O acordo com a produtora Live Nation é citado como um “ativo” interessante. A empresa tem contrato de R$ 60 milhões por cinco anos para utilizar o estádio para shows – e o São Paulo ainda gera outras receitas nesses eventos com as vendas de bebidas e alimentação, por exemplo.

– Ainda não temos nada para apresentar ao torcedor. Nós temos acordo inicial com a WTorre, que tem até o fim do ano para entregar o projeto completo de reforma e ampliação do estádio – afirmou o diretor de maketing do São Paulo, Eduardo Toni, em evento na última quarta.

– São os custos, design, parcerias, modelo de negócios. Aí a gente tem um período de análise interna. Vamos passar pelos órgãos internos, nos conselhos, e no segundo momento vamos mostrar para torcida. Imagino que seja no primeiro trimestre do ano que vem – completou.

Globo Esporte