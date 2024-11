Mundial de Clubes 2025: Brasil será o único país com quatro representantes

(Foto: Fifa / divulgação)





O Brasil será o país com mais times no Mundial de Clubes de 2025. Flamengo, Fluminense e Palmeiras já estavam garantidos na competição. Com a final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo, está confirmado que a única vaga restante no Mundial será de um clube brasileiro. O campeão garantirá lugar no torneio.

Os títulos da Libertadores de 2021, 2022 e 2023 para, respectivamente, Palmeiras, Flamengo e Fluminense já haviam garantido os clubes no Mundial do ano que vem. Restava saber quem seria o último classificado na América do Sul.

A vaga poderia ser do Peñarol, eliminado da Libertadores pelo Botafogo nesta quarta-feira, ou do Olimpia, que se classificaria em caso de título do River Plate. O time argentino já está garantido no Mundial de 2025, e o clube paraguaio herdaria essa vaga pela posição no ranking da Conmebol.

Essa é a única das 32 vagas que ainda não foi definida. Tudo será decidido em Buenos Aires no dia 30 de novembro. Atlético-MG e Botafogo se enfrentam na final da Libertadores para definir não só o vencedor da Glória Eterna, mas também do último classificado ao Mundial de 2025. O campeão assegura lugar ainda no Intercontinental deste ano, com estreia no dia 11 de dezembro, no Catar.

A Fifa anunciou que a edição inaugural da Copa do Mundo de Clubes será disputada em 11 cidades, sendo que uma delas, Orlando, terá dois estádios no torneio. Nove sedes ficam na Costa Leste, e apenas duas estão na Costa Oeste (Los Angeles e Seattle).

O MetLife Stadium, na região de Nova York, foi escolhido para receber a final do torneio, no dia 13 de julho de 2025. A competição terá 32 times e será disputada a cada quatro anos.

Confira os 12 estádios do Mundial de Clubes 2025:

Miami (Estádio Hard Rock)

Seattle (Lumen Field)

Los Angeles (Estádio Rose Bowl)

Orlando (Estádio Camping World e Estádio Inter&Co)

Atlanta (Estádio Mercedes-Benz)

Nashville (GEODIS Park)

Charlotte (Estádio Bank of America)

Cincinnati (Estádio TQL)

Washington DC (Audi Field)

Filadelfia (Lincoln Financial Field)

Nova York/Nova Jersey (Estádio MetLife)





Veja os 31 times confirmados pela Fifa para o Mundial de Clubes de 2025:

Boca Juniors (Argentina) – via ranking da CONMEBOL

River Plate (Argentina) – via ranking da CONMEBOL

Fluminense (Brasil) – vencedor da Copa Libertadores da América 2023

Flamengo (Brasil) – vencedor da Copa Libertadores da América 2022

Palmeiras (Brasil) – vencedor da Copa Libertadores da América 2021

Auckland City (Nova Zelândia) – via ranking da OFC

Pachuca (México) – vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2024

Club León (México) – vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2023

Inter Miami (EUA) - vencedor da Supporter's Shield 2024

Seattle Sounders (EUA) – vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2022

Monterrey (México) – vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2021

FC Salzburg (Áustria) – via ranking da UEFA

Atlético de Madri (Espanha) – via ranking da UEFA

Juventus (Itália) – via ranking da UEFA

Borussia Dortmund (Alemanha) – via ranking da UEFA

Benfica (Portugal) – via ranking da UEFA

Porto (Portugal) - via ranking da UEFA

Internazionale de Milão (Itália) – via ranking da UEFA

Paris Saint-Germain (França) – via ranking da UEFA

Bayern de Munique (Alemanha) – via ranking da UEFA

Manchester City (Inglaterra) – vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2022/23

Real Madrid (Espanha) – vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2021/22

Chelsea (Inglaterra) – vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2020/21

Ulsan (Coreia do Sul) – via ranking da AFC

Al Ain (Emirados Árabes Unidos) – vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2024

Urawa Red Diamonds (Japão) – vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2022

Al-Hilal (Arábia Saudita) – vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2021

Mamelodi Sundowns (África do Sul) – via ranking da CAF

ES Tunis Esperance (Tunísia) – finalista da Liga dos Campeões da CAF 2023/24 ou via ranking da CAF

Wydad (Marrocos) – vencedor da Liga dos Campeões da CAF 2021/22

Al Ahly (Egito) – vencedor da Liga dos Campeões da CAF 2020/21 e 2022/23





O formato do Mundial de Clubes 2025:

Disputado nos Estados Unidos, entre os dias 15 de junho e 13 de julho

Oito grupos com quatro times cada que se enfrentam em turno único

Os dois melhores se classificam para as oitavas de final

Mata-mata em jogo único

Não haverá disputa de terceiro lugar





Globo Esporte