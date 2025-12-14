Em corrida eletrizante, Arthur Leist vence última prova da Stock Car no ano

As polêmicas de uma temporada conturbada, incluindo uma corrida sprint controversa que decidiu o título, ficaram para trás na última prova da Stock Car Pro Series em 2025, neste domingo (14), em São Paulo. O circuito internacional de Interlagos sediou talvez a melhor corrida da categoria no ano, com disputas eletrizantes e muitas mudanças de liderança. No final, Arthur Leist, piloto da Crown Racing, terminou na primeira colocação, resultado que garantiu a ele o terceiro lugar na classificação geral de pilotos.

Não foi fácil. Guilherme Salas largou na pole position, mas a liderança alternou entre ele, Gabriel Casagrande, Thiago Camilo e, enfim, Leist, que se aproveitou de um momento de disputa entre Camilo e Casagrande para se aproximar e tomar a ponta.

Quem também fez uma corrida espetacular foi o veterano Rubens Barrichello, que saiu na 25ª posição no grid. Rubinho foi escalando posições na prova e ganhou 20 colocações para terminar em quinto lugar. Ele ainda ameaçou tomar a quarta posição de Camilo nas últimas voltas.

Consagrado bicampeão na corrida sprint de sábado, Felipe Fraga fez uma corrida segura. Ele ainda tentou ganhar terreno no final, mas terminou em oitavo lugar, ainda à frente do companheiro de equipe e vice-campeão Gaetano di Mauro, que ficou em nono.

