Luís Castro recebe mensagem de Felipão e comenta acerto com o Grêmio: "História inspiradora"

(Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Novo técnico do Grêmio, Luís Castro se manifestou nas redes sociais sobre o acerto com o clube gaúcho pelas próximas duas temporadas. O português usou as redes sociais para valorizar a história do Tricolor. Além disso, também recebeu uma mensagem de Luiz Felipe Scolari, coordenador técnico gremista.

Castro postou nas redes sociais suas primeiras palavras como treinador do Grêmio. O post ainda tinha o hino do clube como música. O português foi anunciado pelo Grêmio na noite de sexta-feira em um contrato de dois anos renovável por mais um.

– É com um sentimento de grande felicidade que anuncio o meu próximo desafio: treinar o Imortal Tricolor. O Grêmio tem uma história rica e inspiradora, estou muito honrado em representar um clube de tão grande prestígio e dimensão. Juntos iremos continuar o caminho com dignidade e respeito – escreveu.

O Grêmio também usou as rede sociais para mandar uma mensagem de Felipão ao novo técnico. O coordenador técnico do clube tem passagem de sucesso no comando da seleção de Portugal e já conhece Castro.

– Oi Luís, um abraço e tudo de bom. Venhas ao Imortal, somos uma torcida aguerrida, forte, vibrante, que ajuda o nosso time a vencer. Venha que serás bem recebido, como fui em Portugal, o nosso Portugal. Venha sua comissão, saibas que estamos te esperando de braços abertos. O nosso Imortal te recebe com carinho e vai te dar todo o apoio necessário que precisar. Estamos de braços abertos para te receber com chimarrão, churrasco... Te prepara! Um abraço! –

A comissão de Luís Castro conta com seis pessoas. São os auxiliares Vítor Severino e Pedro Mané, o preparador de goleiros Daniel Correia, o analista de desempenho Nuno Baptista e os preparadores físicos Nuno Cerdeira e Roberto Júnior (Betinho). À exceção desse último, ex-Flamengo e brasileiro, todos são portugueses.

Globo Esporte