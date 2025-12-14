Osasco bate Praia Clube e fica com terceiro lugar do Mundial de Clubes

(Foto: Volleyball World)

Diante da torcida no ginásio da Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, Osasco conquistou o terceiro lugar do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. A equipe paulista venceu o Praia Clube por 3 sets a 0 em duelo brasileiro pelo pódio. As parciais foram de 25/20, 28/26 e 25/19.

Osasco chegou ao pódio do Mundial de Clubes pela quinta vez, após o título em 2012, os vices de 2010 e 2014 e o terceiro lugar em 2011. Já o Praia terminou em quarto pela quarta oportunidade e segue sem medalhas no campeonato.

O bloqueio foi o fundamento que fez a diferença no jogo. Osasco anotou incríveis 12 tocos, contra apenas dois do Praia. Só de Larissa, foram seis.

A parcial começou como se espera de um jogo valendo pódio: duas equipes brigando pela bola e com muita força no ataque. Praia e Osasco trocaram pontos até o 11 a 11. Foi quando o saque das donas da casa surtiu efeito e passou a incomodar a recepção praiana. Com Cugno e Basso inspiradas no ataque e Larissa fechando a rede, o time paulista abriu vantagem e não perdeu mais a ponta. Caffrey ainda deu trabalho, mas não conseguiu mudar o panorama do set.

Osasco buscou uma reação improvável em uma parcial que estava encaminhada para o Praia Clube. Com dificuldade nos ataques, Fingall deu lugar à Koleva na quadra do time de Uberlândia. A mudança deu mais equilíbrio para a equipe aurinegra, que impôs um bom ritmo e chegou a ter 24 a 20 de frente. Mas o bloqueio de Osasco se manteve imponente e ajudou o time a salvar seis set points. Na primeira chance que teve, o time paulista não desperdiçou.

Embalado pela reação incrível no set anterior, Osasco não baixou a guarda e seguiu soberano no terceiro set. Cugno e Larissa ditaram o ritmo, e o time paulista liderou a parcial do começo ao fim. Adenízia tentou comandar o Praia em busca do jogo, mas não foi suficiente. Maiara Basso fez o ponto decisivo e deu o bronze para Osasco: 25 a 19.

Globo Esporte