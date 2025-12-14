Haaland marca duas vezes, e Manchester City vence o Crystal Palace





O Manchester City enfrentou um difícil oponente neste domingo, mas foi extremamente eficiente nas chances que teve e bateu o Crystal Palace por 3 a 0, no estádio Selhurst Park, em jogo válido pela 16ª rodada da Premier League. Haaland abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo, de cabeça, e também fez de pênalti, perto do fim da partida. Foden marcou o outro gol aos 23 minutos do segundo tempo, de fora da área. Com esse resultado, o City chegou a 34 pontos, a dois de distância do líder Arsenal. O Crystal Palace permanece com 26, agora em quinto lugar na tabela de classificação.

Erling Haaland chegou a 17 gols em 16 jogos nesta Premier League. Ele é o artilheiro isolado da competição. O centroavante norueguês soma 23 gols em 21 partidas pelo Manchester City nesta temporada, em todas as competições. Haaland só teve duas finalizações hoje. Justamente as dos gols.

Globo Esporte