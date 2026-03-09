Daikin anuncia patrocínio ao clube Atlético Monte Azul





A Daikin Brasil, líder global em sistemas de ar-condicionado, anuncia o patrocínio ao clube de futebol Atlético Monte Azul, reforçando sua estratégia de expansão e fortalecimento de marca no interior do estado de São Paulo. A iniciativa faz parte do plano de engajamento esportivo da companhia para a temporada e evidencia o foco no desenvolvimento regional por meio do futebol.

Como parte do acordo, a marca terá posição de destaque nos uniformes do time profissional masculino, e será exibida na parte frontal e em uma das mangas como um dos patrocinadores do “Azulão”. A exposição contempla jogos oficiais, transmissões e materiais promocionais do clube, ampliando a visibilidade da Daikin junto aos torcedores e ao mercado esportivo.

A escolha pelo Atlético Monte Azul vai além do aspecto esportivo. A região é considerada estratégica para os planos de crescimento da companhia no Brasil, especialmente pela expansão econômica e pelo potencial de novos negócios no interior paulista.

O apoio ao clube está alinhado à missão da companhia de investir em projetos que contribuam para o desenvolvimento regional. “Queremos estar presentes nos momentos de emoção do torcedor, reforçando nosso compromisso com o bem-estar e o esporte nacional, ao vincular a marca a valores como disciplina, competitividade e alto desempenho, características presentes no futebol paulista”, destacou Deivid Oliveira, coordenador de marketing da Daikin no Brasil.

Fundado em 1920, o Atlético Monte Azul é uma das instituições mais tradicionais do interior do estado de São Paulo. Recentemente, o clube passou a operar sob o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), movimento que marca uma nova etapa de gestão profissional e modernização estrutural.

Com o anúncio, a Daikin amplia sua presença no cenário esportivo brasileiro e consolida sua estratégia de aproximação com comunidades locais, utilizando o futebol como plataforma de conexão e fortalecimento institucional.

A companhia já possui uma parceria consolidada com outra agremiação tradicional do estado, o Santos Futebol Clube, tendo sido responsável pela climatização de vestiários e do Centro de Treinamento do clube alvinegro, além de um espaço exclusivo dentro da Vila Belmiro.