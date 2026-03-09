Hamilton vê Ferrari na briga com a Mercedes: "Não é impossível alcançar"

(Foto: Jayce Illman/Getty Images)

Depois de uma classificação sem muito brilho na Austrália, a Ferrari encerrou a corrida com um pódio obtido por Charles Leclerc e a sensação de que pode brigar com a Mercedes no topo. Quarto colocado na prova disputada em Albert Park, o heptacampeão Lewis Hamilton afirmou que a equipe vai ter muito trabalho durante o ano, mas acredita que os italianos podem desbancar os alemães no futuro.

– Há muitos pontos positivos. Temos muito trabalho a fazer para alcançar a Mercedes, mas não é impossível. Acredito que nós podemos diminuir a distância – disse Lewis à “Sky Sports”, acrescentando:

– Não vai ser fácil, há muito trabalho a fazer porque (a margem) é bem significativa, particularmente em voltas lançadas. Precisamos descobrir se é a potência, ou a potência da bateria, mas os carros são tão rápidos (quanto os da Mercedes) nas curvas, então precisamos continuar tentando.

A corrida começou com as Mercedes dividindo a primeira fila: George Russell largou na pole, e Kimi Antonelli saiu em segundo. Leclerc alinhou em quarto com a Ferrari, três posições à frente do britânico de 41 anos. No entanto, os testes de pré-temporada indicavam que os ferraristas tinham larga vantagem em largadas, e a expectativa se confirmou quando as luzes se apagaram em Melbourne.

Leclerc pulou para a liderança da prova logo na curva 1, e Hamilton também ganhou posições para se colocar entre os líderes. O piloto de Mônaco e Russell travaram uma longa batalha pela liderança, mas o britânico das Flechas de Prata levou a melhor no jogo estratégico.

O safety car virtual foi acionado em duas oportunidades durante a corrida, e as duas equipes seguiram caminhos diferentes: a Ferrari optou por manter seus pilotos na pista, e a Mercedes chamou ambos para os boxes. A estratégia dos alemães se mostrou mais acertada, com Russell e Antonelli ocupando os lugares mais altos do pódio.

Depois da prova, Hamilton elogiou o trabalho da escuderia de Maranello e classificou a corrida como “divertida” - uma postura diferente da adotada pelo piloto no ano passado, em meio às dificuldades enfrentadas pela equipe.

– Em geral, estou realmente orgulhoso da equipe. Eles fizeram um trabalho incrível para deixar o carro como está. Claro que não somos tão rápidos quanto a Mercedes e temos trabalho a fazer, mas estamos na luta. Foi uma corrida muito divertida, me senti bem. Com um pouco mais de voltas eu teria alcançado o Charles, então tive ótimo ritmo – disse.

Ao ser questionado sobre o desempenho aquém das expectativas na classificação, o ferrarista disse que não conseguiu mostrar a real velocidade da Ferrari na atividade.

– Eu estive muito forte durante todo o fim de semana. A classificação não mostrou o verdadeiro ritmo. Tivemos alguns probleminhas durante a classificação, que fizeram com que eu ficasse mais atrás do que deveria. Ninguém sabia qual seria nosso real ritmo, mas me senti bem desde o início – acrescentou.

Chefe da Ferrari “sem arrependimentos”

Além de Hamilton, o chefe de equipe Frédéric Vasseur também comentou a disputa entre Ferrari e Mercedes no primeiro grande prêmio do ano. Na opinião do gestor, as Flechas de Prata levam vantagem sobre os ferraristas neste início de ano.

– Eu acho que o ritmo da Mercedes foi melhor do que o nosso. Quando eles pararam, estavam três ou quatro décimos mais rápidos do que nós, e mantiveram esse ritmo durante todo o jogo de pneus. Ok, talvez tenhamos sido capazes de lutar um pouco mais no início, mas talvez desgastando um pouco mais os pneus – analisou.

No entanto, o francês saiu do GP da Austrália com uma visão positiva e acredita que a equipe evoluiu em relação à classificação.

– Eu não tenho nenhum arrependimento na estratégia, nenhum arrependimento no ritmo. Nós demos um passo decente comparado ao sábado. Vamos focar na China agora – concluiu.

A Ferrari ocupa a vice-liderança do campeonato de construtores após a corrida inicial, com 27 pontos. O próximo desafio do time será no domingo (15), com o GP da China. A prova será disputada às 4h (de Brasília).





Globo Esporte