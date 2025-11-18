Confira cinco vantagens de correr no início da noite e se prepare para o Circuito CAIXA em Uberlândia

(Foto: Luiz Doro / @dorofoto / HT Sports)





A cidade mineira de Uberlândia recebe a única prova noturna do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series em 2025. Será no dia de 29 novembro, com largada no final da tarde, a partir das 17h, no Parque do Sabiá, os atletas cruzam a linha de chegada ao cair da noite. Correr sob as estrelas tem suas vantagens, como temperatura mais amena, além de um clima de happy hour. Confira uma lista com os top 5 benefícios de trocar os raios do sol pela luz da lua.

1. CONFORTO TÉRMICO (O fim do "superaquecimento")

Esta é a vantagem mais óbvia e clinicamente ratificada. Correr sem o sol direto (radiação UV) e com temperaturas mais amenas reduz drasticamente o risco de hipertermia (insolação) e desidratação severa. Profissionais de educação física confirmam que o corpo gasta menos energia para se resfriar, sobrando mais energia para o desempenho.

2. PICO DA PERFORMANCE FISIOLÓGICA (Músculos "prontos")

Estudos de fisiologia do esporte indicam que o pico da temperatura corporal e da força muscular para a maioria das pessoas ocorre no final da tarde/início da noite (entre 16h e 19h). Ao contrário de uma corrida às 6h da manhã, seus músculos já estão "soltos", sua coordenação motora está no auge e seu sistema cardiovascular está mais eficiente.

3. VANTAGEM NUTRICIONAL (Tanque cheio)

Em uma prova matinal, você corre após um café da manhã leve. Em uma prova noturna, você teve o dia inteiro para se alimentar e hidratar adequadamente. Seus estoques de glicogênio muscular estão no máximo, garantindo combustível de alta qualidade para toda a prova.

4. ALÍVIO DO ESTRESSE DO DIA

Fontes especializadas são unânimes: correr à noite é uma das formas mais eficazes de "desligar" o cérebro do modo trabalho. É o evento de descompressão perfeito, usando a atividade física para liberar endorfinas e "limpar" a mente.

5. O "AFTER" PERFEITO (Socialização Imediata)

A prova noturna termina no sábado à noite. Você já está na rua, com os amigos, e cheio de endorfina. É o "aquecimento" perfeito para um jantar, um happy hour ou uma celebração. A confraternização é uma parte intrínseca do evento, diferente das provas matinais onde todos se dispersam rapidamente.

Pontos de atenção - Toda prova noturna, como a etapa de Uberlândia do Circuito CAIXA, também requer alguns cuidados. Se o corredor chega com o "tanque cheio", por exemplo, é preciso ter abastecido com combustível certo. Ter o dia todo para comer não significa ter mais horas para comer errado. Um almoço pesado (gorduroso ou com muita fibra), um lanche inadequado à tarde ou tentar "compensar" comendo demais às 18h são receitas para desconforto gástrico, refluxo e cãibras durante a prova. Assim, o planejamento pré-prova começa no café da manhã.

Outro ponto de atenção é o choque térmico pós-prova. O atleta não sofre com o calor durante a prova, mas o perigo pode vir depois, com as roupas e o corpo ensopados de suor. A temperatura ambiente pode ser agradável (ex: 21°C), mas o vento da noite em um corpo molhado causa uma perda de calor extremamente rápida. O risco de hipotermia leve e de uma queda brutal na imunidade (abrindo porta para gripes) é altíssimo. Por isso, levar roupas secas e agasalho é uma medida inteligente.

Corra para participar - As inscrições para a etapa de Uberlândia do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series seguem abertas para as provas de 5km e 10km e caminhada de 5km. Para participar, basta entrar no site do evento e fazer a inscrição on-line: https://circuitocaixa.com/2025-uberlandia/.

São duas opções de kits no momento da inscrição. O kit CAIXA custa R$ 89,00 (mais R$ 8,90 taxa de serviço) e conta com número de peito, chip de cronometragem, camiseta, sacola e medalha de participação (pós-prova). O kit Popular tem preço de R$ 59,00 (mais R$ 5,90 taxa de serviço) e é composto por número de peito, chip de cronometragem e medalha de participação (pós-prova).

Benefícios CAIXA - Quem utilizar o cartão de crédito CAIXA como forma de pagamento terá 20% de desconto ao confirmar sua participação na prova. Já os corredores acima de 60 anos pagarão 50% do valor da inscrição (esse desconto não é acumulativo com o desconto do Cartão de Crédito CAIXA e tem vagas limitadas).

Pegada do Bem - Além do incentivo à corrida, uma das marcas registradas do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series é o Pegada do Bem, uma ação social criada há 11 anos pela HT Sports com o objetivo de arrecadar tênis de corrida doados pelos participantes em todos os eventos.

Para as etapas da temporada 2025, os atletas têm um incentivo a mais. Quem doar um par de tênis em bom estado durante a entrega de kits ou na arena do evento, ganha uma pochete de corrida exclusiva da CAIXA. Mas é preciso correr, porque somente os 150 primeiros doadores recebem o brinde.