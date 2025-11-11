De virada, Kings vencem Penguins fora de casa

(Foto: Charles LeClaire-Imagn Images)

A PPG Paints Arena foi palco, na tarde deste domingo (9), do encontro entre o Pittsburgh Penguins e Los Angeles Kings. E com uma reação sensacional no terceiro período, os Kings saíram vitoriosos pelo placar de 3 a 2.

O destaque ficou com Kevin Fiala, autor do gol decisivo, que deu o ponto número 500 no jogador na NHL. “Foi uma vitória importante. Mostrou o caráter desse elenco, começamos devagar e fomos melhorando com o passar do jogo, foi ótimo.” disse Fiala.

Além de Fiala, brilharam o veterano Corey Perry com um gol e uma assistência e Darcy Kuemper, que fechou a partida com 31 defesas. O triunfo mantém a boa campanha dos Kings fora de casa, somando seis vitórias em nove jogos.

Pelo lado dos Penguins, decepção pela quarta derrota nas últimas cinco partidas da equipe. “Precisamos vencer jogos, conquistar pontos. Os nossos últimos dois jogos foram ruins, temos analisado o que temos que melhorar”, completou o treinador dos Pens, Dan Muse. Com 24 defesas, Sergei Murashov fez a sua estreia na NHL no gol de Pittsburgh.

O time da casa abriu o marcador aos oito minutos de jogo, quando Tommy Novak recebeu lindo passe de Evgeni Malkin e bateu Kuemper para fazer 1 a 0 Penguins. O empate aconteceu aos 14, com os Kings no power play. O capitão Anze Kopitar recebeu o puck pelo lado direito e quase sem ângulo, marcou o primeiro gol do time de Los Angeles.

No segundo período, foi a vez dos Pens marcar com a vantagem numérica. Kris Letang passou o disco na direção do gol de Kuemper e Anthony Mantha, com um belo wrist shot, recolocou os donos da casa na frente do placar, 2 a 1.

Atrás no marcador, os visitantes foram com tudo na busca do empate no terceiro período. Aos quatro minutos, Cody Ceci achou Corey Perry, que pelo centro da zona ofensiva, bateu Murashov e deixou tudo igual, 2 a 2.

Dominantes no fim da partida, aos 11 os Kings chegaram à virada. Fiala brigou pela posse do disco com Erik Karlsson e finalizou sem chances de defesa para Murashov, 3 a 2 Kings. Os Penguins tentaram de tudo para chegar ao empate, mas sem usando o empty net, Pittsburgh conseguiu bater Kuemper, que cravou 10 defesas apenas no terceiro período.

Pela sequência da temporada 2025-2026 da NHL, Los Angeles segue viajando e encara o Montreal Canadiens na terça-feira (11). Já os Penguins ganham uma folga maior e só retornam ao gelo na sexta-feira (14), fora de casa, contra o Nashville Predators.

