RB também muda pintura e revela carro "holográfico" em Las Vegas

A RB se juntou a Williams e Sauber e lançou uma pintura especial para o GP de Las Vegas de Fórmula 1, que acontece no próximo domingo (23). Inspirada pelas luzes da cidade americana, a equipe-irmã da RBR manteve o branco como base do carro, mas revelou um desenho "holográfico" para a prova no circuito de rua (veja no vídeo acima).

Se a Williams se inspirou na corrida noturna para criar um desenho predominantemente preto, a RB foi por outro caminho e preferiu captar a estética "ousada, enérgica e vibrante" da noite em Las Vegas, conhecida pelo glamour e pela grande quantidade de cassinos, hotéis e restaurantes.

Esta é a quarta e última pintura especial da RB nesta temporada. A primeira foi levada para o GP de Miami – na ocasião, a equipe apresentou um carro rosa.

Na Inglaterra, a escuderia de Faenza elegeu um desenho todo grafitado; por fim, um diferente modelo inspirado em cascos de tartarugas deu as caras no GP dos Estados Unidos, em Austin.

O desenho do carro para Las Vegas também será aplicado à garagem, aos macacões, sapatos e luvas dos pilotos Liam Lawson e Isack Hadjar durante o fim de semana.

Enquanto a RB e a Williams se inspiraram na cidade para as novas pinturas, a Sauber levará à pista bandeiras quadriculadas junto com o tradicional verde. A ideia serve para celebrar o fim de uma era na Fórmula 1, já que a equipe vai se tornar Audi no ano que vem.

Alpine faz leve mudança

Lanterna do campeonato de construtores, a Alpine também apresenta pequenas modificações em seu carro - não só para o GP de Las Vegas, mas também para as etapas seguintes, no Catar e em Abu Dhabi.

Até o fim do campeonato, as laterais do A525 – modelo da equipe para este ano – ganham tons de rosa em homenagem a uma das patrocinadoras da escuderia. Antes, esta parte do veículo era azul.

