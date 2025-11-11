Programação da corrida Run Estação inclui aquecimento, recuperação e lanches para os corredores





Participantes da corrida, agendada para o próximo sábado, 15 de novembro, terão acesso a uma área de recuperação pré-corrida, além de serviços de alongamento e massagem para auxiliar na recuperação muscular, aliviar tensões e promover o bem-estar pós-esforço

Pensando no bem-estar dos participantes da corrida Run Estação, que acontece no próximo sábado, 15 de novembro, o Shopping Estação Goiânia preparou uma programação especial que antecede, acompanha e sucede o evento. Para preparar o corpo e prevenir lesões, todos os corredores terão a oportunidade de participar de uma sessão de aquecimento antes da largada, conduzida por instrutores especializados da Bluefit, academia localizada no próprio shopping.

Após cruzarem a linha de chegada, os participantes contarão com uma área de recuperação. Alunos do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio de Goiás, sob a supervisão de professores, oferecerão serviços de alongamento e massagem para auxiliar na recuperação muscular, aliviar tensões e promover o bem-estar pós-esforço.

Diego Rossi, responsável pelo marketing do shopping, ressalta que a programação detalhada foi elaborada para proporcionar um ambiente completo e acolhedor, “onde cada participante se sinta valorizado e motivado, transformando o dia da corrida em uma celebração do esporte e da saúde". Além disso, os estandes dos patrocinadores serão um ponto de encontro, oferecendo uma variedade de serviços e mimos exclusivos aos participantes.

Em comemoração ao seu 18º aniversário, celebrado no último dia 10 deste mês, o evento terá modalidades masculina e feminina, com percursos de 5km e 10km. A largada será às 6h30, na entrada do shopping. Os corredores terão duas opções de trajeto: o percurso de 5km, que oferece um charmoso passeio pelo bairro, destacando importantes referências Art Déco de Goiânia; e o percurso de 10km, que desafia os participantes com a passagem pela Marginal Botafogo.

Premiação

Os vencedores das quatro categorias (masculino 5km, feminino 5km, masculino 10km e feminino 10km) serão agraciados com uma estadia, com direito a acompanhante, no Hotel Ibis Styles Maragogi, em Alagoas. Além disso, haverá outras premiações, como vales-compra da Leroy Merlin e kits de cervejas Louvada, para os que alcançarem o pódio.

Para participar, é essencial ter boa saúde e fazer a inscrição online através do site Central da Corrida (https://centraldacorrida.com.br/evento/run-shopping-estacao-goiania). Informações sobre a retirada dos kits e promoções estão sendo divulgadas no Instagram do shopping.

O valor da inscrição para categorias como a solidária (com doação de 1kg de alimento não perecível), estudante, professor, idoso, PcD e doador de sangue é de R$124,90, com taxa adicional de R$9,99. Para os demais, o custo é de R$248,80, acrescido de uma taxa de R$19,88. Além disso, o cupom RUNESTACAO18 ainda garante 20% de desconto em todas as modalidades.

A corrida é organizada pela Solidy Produções e conta com o patrocínio da Leroy Merlin, Costa Atacadão, HidraMais, hotel Ibis Styles Goiânia do Shopping Estação, Sampaio Engenharia Térmica, Esportes da Sorte, e apoio da Bluefit Academia, Centro Universitário Estácio de Goiás, Espaço Laser e Cervejaria Louvada.