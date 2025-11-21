Luisa Stefani anuncia retomada de parceria com Gabriela Dabrowski para 2026





Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 14ª do mundo, anunciou, nesta sexta-feira (21), sua retomada da parceria com a canadense Gabriela Dabrowski, bicampeã do US Open e 10ª do mundo, para a temporada 2026.

Em 2025, Stefani venceu quatro títulos ao lado de Timea Babos e fez duas decisões, incluindo a do WTA Finals, a maior em sua carreira no circuito em dupla feminina, tornando-se a única mulher com tal resultado na competição com as oito melhores do ano. Timea vai deixar o tênis por um tempo após o Australian Open do ano que vem.

"Estou muito feliz com a minha temporada e de terminar esse ano saudável. Além de bons resultados, aprendi bastante sobre mim mesma, voltei a me sentir bem em quadra, e ser mais consistente no alto nível", disse a atleta patrocinada pelo Banco BRB, BRB Seguros, Parmalat Whey Fit e Slyce e que conta com os apoios da Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head e JFL Living.

Luisa comentou sobre a retomada da parceria com Dabrowski. As duas jogaram juntas em 2021 com o título do WTA 1000 de Montreal, no Canadá, a semifinal do US Open e final do WTA 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Luisa sofreu a grave lesão no joelho no Aberto dos Estados Unidos daquele mesmo ano, ficou um ano parada e, na volta, em setembro de 2022, foi campeã com Dabrowski no WTA 250 de Chennai, na Índia.

"Voltar a jogar com a Gaby me anima muito. Nós duas crescemos bastante individualmente desde a última vez que jogamos juntas. Passamos por altos e baixos dentro e fora das quadras que, com certeza, nos fortalecem para retomar essa parceria com nova perspectiva, mais maturidade, e em um bom momento para começar a escrever uma nova história em 2026", adicionou a tenista que se encontra de férias e inicia a pré-temporada nos Estados Unidos a partir do dia 5 de dezembro. O primeiro torneio ao lado de Dabrowski será em Adelaide, na Austrália, em janeiro, e logo depois o Australian Open.



"Estou super motivada para trabalhar em diferentes áreas do meu jogo que preciso melhorar durante essa pré temporada para começar 2026 em Adelaide me sentindo forte, confiante, e preparada para novos desafios e conquistas", finalizou.



