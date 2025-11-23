Série B: veja quem subiu para a Série A e quem caiu para a Série C

(Foto: Fernando Torres/AGIF)

Os jogos decisivos da 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputados neste domingo à noite, definiram os últimos clubes que sobem à elite nacional. O Coritiba, que já tinha subido de forma antecipada, foi o campeão. O Coxa terá a companhia de Athletico, Chapecoense e Remo na Série A 2026.

O Coritiba retorna à Série A dois anos depois do rebaixamento. Além disso, o Coxa conquistou pela terceira vez a Série B, o que o deixa como maior campeão. O Athletico volta à elite um ano depois da queda, enquanto a Chape disputou pela última vez a primeira divisão em 2022 e o Remo não joga desde 1994.

Clubes que vão jogar a Série A em 2026

Coritiba - 68 pontos (campeão)

Athletico - 65 pontos (vice-campeão)

Chapecoense - 62 pontos (3º colocado)

Remo - 62 pontos (4º colocado)

Com o acesso garantido na penúltima rodada, o Coritiba confirmou o título ao vencer o rebaixado Amazonas, em Manaus. No jogo do título, o Coxa fez 2 a 1, com gols de Sebastián Gómez e Iury Castilho, enquanto Luan Silva descontou no Carlos Zamith. Assim, o time paranaense terminou a Série B com 68 pontos.

Outro paranaense a subir foi o Athletico, que emplacou a quinta vitória consecutiva ao superar o América-MG, por 1 a 0, na Arena da Baixada, e encerrou a Série B na vice-liderança, com 65 pontos. O gol que decretou o acesso foi do jovem João Cruz, formado nas categorias de base do Furacão.

A Chapecoense venceu por 1 a 0 o Atlético-GO, na Arena Condá. O gol do acesso foi marcado em cobrança de pênalti pelo paraguaio Walter Clar. O Remo bateu de virada o Goiás, por 3 a 1, no Mangueirão, em Belém. Willean Lepo abriu o placar, mas Pedro Rocha e João Pedro (duas vezes) garantiram o triunfo paraense. Chape e Remo terminaram com 62 pontos.

O Goiás, que passou boa parte da Série B no G4 e na liderança, terminou com 61 pontos e sem o acesso ao perder para o Remo. O Criciúma, que também tinha chance de subir depois da queda no ano passado, ficou pelo caminho com a derrota por 1 a 0 para o Cuiabá, na Arena Pantanal.

Rebaixados

Dos quatro rebaixamentos à Série C, três já haviam sido definidos por antecedência: Paysandu, Amazonas e Volta Redonda. O quarto time a cair de divisão foi a Ferroviária.

O Paysandu se despediu da Série C com derrota por 2 a 1 para o Athletic, que com o resultado positivo se livrou da queda. O Amazonas perdeu para o campeão Coritiba, enquanto o Volta Redonda tinha ficado no empate com o Vila Nova, em Goiânia.

A última vaga no rebaixamento estava entre Athletic, Botafogo-SP e Ferroviária. Com a derrota da Ferrinha por 2 a 1 para o Operário-PR, em Ponta Grossa, a situação foi definida. O Botafogo-SP ficou no 0 a 0 com o Avaí e se livrou da Série C.

Paysandu - 29 pontos (20º colocado)

Amazonas - 36 pontos (19º colocado)

Volta Redonda - 36 pontos (18º colocado)

Ferroviária - 40 pontos (17ª colocada)

Os quatro serão substituídos pela Ponte Preta, campeã da Série C, e também por Náutico, Londrina e São Bernardo.

