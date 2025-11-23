Santa Catarina vai receber o Circuito CAIXA no dia 7 de dezembro

(Foto: Luiz Doro / @dorofoto / HT Sports)





A cidade de Itajaí vai receber o Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series no dia 7 de dezembro, com largada no Centro de Eventos Gov. Luiz Henrique da Silveira, localizado na Avenida Ministro Victor Konder. As inscrições já estão abertas para as provas de 5km e 10km e caminhada de 5km. A etapa de Santa Catarina será a 11ª da temporada 2025 da mais tradicional série de corridas de rua do País.

Para participar, basta entrar no site do evento e fazer a inscrição on-line: https://circuitocaixa.com/2025-itajai/. Especialmente para os corredores amadores, a página oficial da corrida traz as informações gerais, incluindo o regulamento geral e detalhes do percurso.

Duas opções de kit

Os corredores e corredoras encontrarão com duas opções no momento da inscrição. O kit CAIXA custa R$ 89,00 (mais R$ 8,90 taxa de serviço) e conta com número de peito, chip de cronometragem, camiseta, sacola e medalha de participação (pós-prova). O kit Popular tem preço de R$ 59,00 (mais R$ 5,90 taxa de serviço) e é composto por número de peito, chip de cronometragem e medalha de participação (pós-prova).

Benefícios CAIXA

Quem optar por utilizar o cartão de crédito CAIXA como forma de pagamento terá 20% de desconto ao confirmar sua participação na prova. Já os corredores acima de 60 anos pagarão 50% do valor da inscrição (esse desconto não é acumulativo com o desconto do Cartão de Crédito CAIXA e tem vagas limitadas).

Com 14 etapas, o Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series terá três provas a mais em relação ao ano passado. Após a abertura em Cuiabá, a caravana tem pegado a estrada para cumprir agenda com os corredores brasileiros e já passou pelas seguintes cidades: Maceió/AL (7/9) João Pessoa/PB (21/09); Aracaju/SE (05/10); São Luís/MA (12/10); Natal/RN (19/10), Fortaleza/CE (02/11) e Vitória/ES (09/11).

Pegada do Bem

Além do incentivo à corrida, uma das marcas registradas do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series é o Pegada do Bem, uma ação social criada há 11 anos pela HT Sports com o objetivo de arrecadar tênis de corrida doados pelos participantes em todos os eventos.

Para as etapas da temporada 2025, os atletas têm um incentivo a mais. Quem doar um par de tênis em bom estado durante a entrega de kits ou na arena do evento, ganha uma pochete de corrida exclusiva da CAIXA. Mas é preciso correr, porque somente os 150 primeiros doadores recebem o brinde.