Norris e Piastri são desclassificados do GP de Las Vegas; veja impacto na luta por título da F1

A briga pelo título da Fórmula 1 ganhou um roteiro inesperado: Lando Norris e Oscar Piastri foram desclassificados do GP de Las Vegas, disputado na madrugada deste domingo (23) e vencido por Max Verstappen, da RBR. Durante a corrida, os dois carros da McLaren apresentaram desgaste na prancha do assoalho acima do permitido por regulamento (entenda nesta matéria).

Norris havia terminado na segunda posição e somado 18 pontos, e Oscar Piastri foi o quarto colocado, com 12. Com as desclassificações, o líder e o vice-líder do campeonato perdem todos os pontos que tinham conquistado e mexem com a tabela da F1 2025 - restam duas provas para o fim da temporada.

Lando Norris volta a ter os 390 pontos que possuía antes da corrida em Las Vegas, e Oscar Piastri soma 366. A diferença entre os dois é de 24 pontos, e o australiano agora está empatado com Verstappen - o holandês tinha 341 e obteve mais 25 com o triunfo deste domingo.

Piastri segue na segunda colocação pelo número de vitórias na temporada em comparação com o tetracampeão (7 a 6). Restam 58 pontos em disputa no ano; 33 no Catar e 25 em Abu Dhabi.

Depois da decisão, o chefe de equipe Andrea Stella atribuiu as desclassificações a danos e disse que os carros da McLaren sofreram além das expectativas com o porpoising, o chamado "efeito golfinho". O gestor também pediu desculpas aos pilotos.

O resultado também mexe com o pódio e com a zona de pontuação da corrida: antes terceiro, George Russell sobe para o segundo lugar. O jovem Kimi Antonelli, que tinha terminado em quinto, herda a terceira colocação e chega ao segundo pódio seguido. Confira o resultado completo da corrida no fim desta matéria.

Entenda as desclassificações

Pouco depois da corrida, o delegado técnico da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) Jo Bauer inspecionou os dois carros da equipe britânica. Durante a análise, Bauer constatou que a prancha do assoalho (uma placa de madeira na parte de baixo dos monopostos) estava com espessura inferior a 9mm, tamanho mínimo exigido no regulamento técnico da F1 2025.

Com isso, os dois pilotos e representantes da equipe foram convocados para esclarecimentos sobre o descumprimento do artigo 3.5.9 e) das regras técnicas da F1. Após as considerações, a decisão foi por punir a dupla com a exclusão da prova – o que acontece de forma recorrente em infrações deste tipo.

Em relação ao carro de Piastri, a inspeção detalhada da FIA detectou que as medições na prancha do assoalho marcaram 8,74mm na parte dianteira do lado direito e 8,96mm na parte traseira do lado direito - os comissários e três representantes da McLaren presenciaram o momento. Os valores eram ainda menores do que os informados inicialmente por Bauer.

No caso do carro de Lando Norris, as medições apontaram 8,88mm na parte da frente, e 8,93mm na parte traseira da prancha - também abaixo do limite de 9mm.

De acordo com o documento publicado pela FIA na manhã deste domingo, a McLaren considerou que algumas circunstâncias eram atenuantes, como porpoising (o "efeito golfinho") adicional e inesperado na corrida, além das poucas oportunidades para testes devido às interrupções nos treinos livres. Para completar o argumento, a equipe alegou que a violação era menor que a de casos anteriores.

No GP da China deste ano, Lewis Hamilton foi desclassificado da corrida justamente pelo desgaste na prancha do assoalho. Curiosamente, ele e Leclerc já foram desclassificados pelo mesmo motivo no GP dos Estados Unidos de 2023.

O mesmo problema vivido por Norris, Piastri e Hamilton aconteceu com Nico Hulkenberg no Bahrein. O companheiro de Gabriel Bortoleto na Sauber também foi desclassificado devido à quebra das regras.

Embora tenha reconhecido que a McLaren não infringiu o regulamento propositalmente, a federação avaliou que não havia como abrir uma exceção e puniu os dois pilotos com a desclassificação.

"A FIA argumentou que, infelizmente, não havia nenhuma disposição no regulamento ou em precedentes para qualquer penalidade que não fosse a punição habitual (ou seja, desqualificação). A FIA observou que tinha a forte convicção de que a violação foi não intencional e que não houve tentativa deliberada de contornar o regulamento", diz um trecho presente em ambos os documentos.

Em comunicado divulgado pela McLaren depois da punição, o chefe de equipe Andrea Stella se pronunciou sobre o ocorrido:

"Durante a corrida, ambos os carros sofreram níveis inesperados e elevados de porpoising, não vistos nas sessões de treino, o que levou a um contato excessivo com o solo. Estamos investigando as razões para esse comportamento do carro, incluindo o efeito de danos acidentais sofridos por ambos os carros, que encontramos após a corrida e que levaram a um aumento de movimento do assoalho.

Como a FIA observou, a infração foi não intencional, não houve tentativa deliberada de contornar os regulamentos, e também havia circunstâncias atenuantes.

Pedimos desculpas ao Lando e ao Oscar pela perda de pontos hoje, em um momento crítico em suas campanhas no Campeonato, após duas performances fortes deles durante todo o fim de semana. Como equipe, também pedimos desculpas aos nossos parceiros e fãs, cujo apoio significa muito".

O que é a prancha do assoalho?

Esta placa de madeira é milimetricamente controlada pelo Regulamento Técnico da Fórmula 1 e surgiu após a morte de Ayrton Senna e Roland Ratzenberger no GP de San Marino em 1994.

As placas em geral são feitas de um material chamado "jabroc", que consiste em uma lâmina de madeira revestidas com resinas e que oferecem uma plataforma mais densa, resistente e estável para o uso no automobilismo.

A prancha de madeira passou a ser adotada oficialmente no GP da Alemanha de 1994. Elas evitam que os carros andem com o assoalho excessivamente rente ao chão e, com isso, obtenham benefício aerodinâmico.

A peça também ameniza o impacto do efeito solo, que retornou à categoria com a adoção do novo regulamento técnico em 2022 (cujas regras priorizam o assoalho como gerador de velocidade e carga aerodinâmica, ao invés das asas e aletas). Essa função, por sua vez, se dá por meio da redução dos saltos e solavancos que os veículos podem ter pela proximidade do solo.

Resultado atualizado do GP de Las Vegas:

MAX VERSTAPPEN (RBR) - 1h21min08s429

GEORGE RUSSELL (Mercedes) +23s546

KIMI ANTONELLI (Mercedes) +30s488

CHARLES LECLERC (Ferrari) +30s678

CARLOS SAINZ (Williams) +34s924

ISACK HADJAR (RB) +45s257

NICO HULKENBERG (Sauber) +51s134

LEWIS HAMILTON (Ferrari) +59s369

ESTEBAN OCON (Haas) +60s635

OLIVER BEARMAN (Haas) +70s549

FERNANDO ALONSO (Aston Martin) +85s308

YUKI TSUNODA (RBR) +86s974

PIERRE GASLY (Alpine) +91s702

LIAM LAWSON (RB) +1 volta.

FRANCO COLAPINTO (Alpine) +1 volta.





Não completaram: Alexander Albon (Williams), Gabriel Bortoleto (Sauber) e Lance Stroll (Aston Martin).





Desclassificados: Lando Norris e Oscar Piastri (McLaren).

