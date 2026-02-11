Bastidores: Corinthians aciona departamento jurídico e avalia providências no caso Martínez

A diretoria do Corinthians estuda o que fazer com José Martínez após ter sido constatada uma grave lesão no joelho no retorno dele ao Brasil, em uma reapresentação com 35 dias de atraso. Durante as férias na Venezuela, o volante chegou a jogar uma partida amadora festiva.

Desde a chegada de Martínez, no sábado passado, dirigentes corintianos se preparavam para se reunir e decidir uma punição em razão da reapresentação tardia, considerando que o jogador venezuelano é reincidente. O desejo era multá-lo com o maior corte de salário possível previsto na legislação.

Constatada a lesão, revelada em primeira mão pelo ge, os dirigentes precisaram envolver o departamento jurídico para avaliar o que fazer.

A notícia do rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, identificado em exame na última segunda-feira, caiu como uma bomba no departamento de futebol.

Houve uma reunião, nesta terça-feira, com representantes das diretorias jurídica e financeira, o executivo de futebol Marcelo Paz, o técnico Dorival Júnior e o presidente Osmar Stabile.

Embora ainda não tenha havido uma decisão, existe uma enorme insatisfação com o caso - e não é de hoje. Paz e Dorival já admitiram publicamente o incômodo com o atraso de Martínez, agravado agora com a lesão.

Quando chegou ao CT Joaquim Grava, no sábado, uma das primeiras ações dele foi avisar que estava sentindo dores no joelho. Membros da comissão técnica e da diretoria não gostaram de saber disso depois de o jogador se reapresentar com mais de um mês de atraso.

Já está no radar dos dirigentes, nessa avaliação conduzida com assessoria do departamento jurídico, o fato de Martínez ter disputado uma partida festiva na cidade venezuelana de Maracaibo em 26 de dezembro de 2025.

Fotos e vídeos publicados nas redes sociais mostram Martínez no jogo. Em um dos registros, o meio-campista aparece com uma proteção no joelho esquerdo.

Contudo, Martínez fez questão de publicar, em janeiro, imagens dele fazendo treinamentos físicos, enquanto estava na Venezuela aguardando a emissão de um novo passaporte para que pudesse viajar.

Os dirigentes ainda não sabem quando a lesão ocorreu. Essa é uma das partes da análise interna em andamento, embora eles tenham a ciência de que podem não ter uma resposta exata para essa dúvida.

Fato é que Martínez jogou - e muito bem - no último compromisso do Corinthians na temporada passada, a conquista do título da Copa do Brasil em final contra o Vasco, em 21 de dezembro. E se reapresentou lesionado, sob risco de não poder atuar mais neste ano.

Globo Esporte