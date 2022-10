Batatais tem programação esportiva para toda família até domingo (23)

De 20 a 23 de outubro o Centro de Cultura Física de Batatais será palco do primeiro Weclix Open Series de Tênis que nesta edição contará ainda com torneio de beach tennis e e-sports, promovidos pela Weclix, provedora de internet via fibra óptica que nasceu em Ribeirão Preto (SP) e que já está presente em 43 cidades do interior do estado de São Paulo. Na programação do evento estão as modalidades tênis, beach tennis e FIFA 22. O acesso ao evento é gratuito, mas os interessados em participar do torneio de tênis e beach tennis devem efetuar a sua inscrição por meio da plataforma Fastis. As taxas variam de R$ 80,00 a R$200,00. Já as inscrições para a FIFA 22, podem ser feitas durante o evento, sem cobrança de taxas. Todos os participantes receberão um kit atleta.

Para o torneio de tênis, as premiações totais são: R$ 35 mil para a categoria masculina, R$ 35 mil para a categoria feminina e R$ 5 mil para categoria dupla pro. Já para o beach tennis, o prêmio total é de R$ 5 mil.

Com o propósito de oferecer lazer para toda família, o Weclix Open Series terá uma área com food trucks, demonstração de carros antigos e grupo de dança. Já a música ficará por conta da banda Os Virgens.

Desde o início das suas atividades a Weclix tem investido no esporte por acreditar ser um instrumento de inclusão social, de conscientização e promoção de cidadania. “Acreditamos que por meio do esporte é possível aprender diversos conceitos e desenvolver habilidades físicas e sociais que ajudam a moldar o futuro de uma pessoa, por isso é muito gratificante poder apoiar e levar diversas iniciativas que envolvam o esporte para a comunidade”, diz Katia Andrade, diretora de marketing, comercial e experiência do cliente na Weclix.

O torneio de tênis acontece nos dias 20 e 21 de outubro (quinta e sexta-feira) a partir das 12h, e nos dias 22 e 23 (sábado e domingo), a partir das 8h.

O beach tennis será no dia 21 de outubro (sexta-feira), às 16h, e nos dias 22 e 23 (sábado e domingo), às 8h.

As partidas na área dos e-sports terão início no dia 22 de outubro (sábado) e finalizará no dia 23 (domingo), às 9h.

Mais informações sobre o Weclix Open Series podem ser obtidas por meio dos contatos: Fábio Craco (16)99702-1158, Fábio Tofeti (16)99261-6357 e Leonardo (12) 99119-1619.