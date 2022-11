Cavani sofre lesão no tornozelo, a semanas da Copa do Mundo

(Foto: Juan Carlos Cárdenas/EFE)





A apreensão se confirmou. Edinson Cavani sofreu lesão no tornozelo direito, no início do jogo do Valencia contra o Barcelona, no sábado, pelo Campeonato Espanhol. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Gennaro Gattuso confirmou que o atacante uruguaio está com problemas.

— Cavani tem desconforto no tornozelo. Temos que ver o que ele tem, porque ele não estava bem. Temos que agradecer, me disseram que é o melhor início em quatro anos — afirmou o treinador, em referência ao início de temporada do centroavante, com quatro gols em sete jogos.

Porém, dessas sete partidas, somente em uma, contra o Mallorca, ele permaneceu em campo por 90 minutos. Gattuso já havia comentado em outras ocasiões que tinha receio pelo tornozelo do jogador

O Valencia ainda não emitiu comunicado oficial sobre a lesão de Cavani, mas confirmou o problema do uruguaio em seu relato oficial sobre o jogo contra o Barcelona. Exames médicos estão previstos para as próximas horas.

Ele se machucou logo no início do primeiro tempo e foi substituído aos 17 minutos, pelo brasileiro Marcos André. Cavani deixou o campo mancando. De acordo com o jornal "Superdeporte", o jogador entrou em campo já com uma espécie de faixa compressora, mas a retirou porque atrapalhava nos movimentos.

A lesão de Cavani acontece a três semanas da Copa do Mundo de 2022. O atacante faz parte da pré-lista de convocados do Uruguai. Sua última atuação pela seleção foi no dia 11 de junho, no amistoso contra o Panamá (marcou dois gols).

Globo Esporte