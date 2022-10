São Paulo receberá em cinco anos o dinheiro da venda de Antony e fará antecipação para pagar elenco

Após a vitória do São Paulo sobre o América-MG, na última quinta-feira, o atacante Luciano e o diretor de futebol Carlos Belmonte deram declarações sobre pagamentos atrasados para os jogadores, principalmente em relação à premiação da classificação para a final da Copa Sul-Americana.

Segundo o dirigente, os valores ainda não foram pagos porque o clube "passa por um momento difícil", mas que tudo será resolvido em breve.

A reportagem do ge apurou a dívida da pandemia caiu de R$ 18 milhões para R$ 3 milhões, algo mais viável de ser pago. No entanto, os direitos de imagem em atraso (cerca de dois meses em alguns casos) e luvas (um caso é o da renovação de Arboleda) ainda pesam nos cofres.

Havia a expectativa que a venda de Gabriel Sara por R$ 60 milhões e os quase R$ 110 milhões das transferências de Antony e Casemiro fossem suficiente para estancar todas as dívidas com o elenco ainda no final deste ano. O dinheiro, contudo, não será depositado integralmente.

No caso de Antony, o Tricolor vai receber o montante em cinco anos - não necessariamente em parcelas iguais. Já os valores de Casemiro (cerca de R$ 10 milhões) e Gabriel Sara serão depositados nos próximos três anos. Uma parcela da venda de Sara, inclusive, já caiu nos cofres são-paulinos.

Com a demora para o recebimento de todos os valores, o São Paulo deve recorrer a uma antecipação em bancos dando as negociações como garantia para conseguir.

Em 2021, o Corinthians fez algo semelhante na venda do atacante Pedrinho ao Benfica. Para antecipar os cerca de R$ 91,9 milhões, o clube deveria pagar uma taxa de juros ao banco que girava entre 7% e 8% ao ano para a antecipação.

Não há uma previsão concreta para que todas as dívidas com os jogadores sejam quitadas. Uma fonte ouvida pela reportagem, porém, afirmou que ao final deste ano as contas estarão "bem equacionadas".

Além dessa pendência com o atual elenco, o São Paulo ainda paga atrasados a Daniel Alves e Hernanes, além de ter tem dívida milionária com empresários e outras instituições.

Dentro de campo, o time busca uma classificação para a próxima Libertadores, o que também ajudaria a aumentar o fluxo de caixa no ano que vem.

As dificuldades financeiras no São Paulo não são uma novidade. O clube registrou uma dívida de quase R$ 700 milhões no final do ano passado.

Globo Esporte