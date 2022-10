PSG contratou empresa para criticar opositores e até Mbappé, diz site; clube nega

(Foto: Getty Images)





Mais um ingrediente foi adicionado ao caldeirão de turbulências do Paris Saint-Germain nesta quarta-feira. De acordo com o site francês de investigação "Mediapart", o PSG contratou uma agência a qual criou uma série de contas falsas nas redes sociais para desacreditar aqueles tidos como opositores ou hostis à direção do clube. A lista engloba desde veículos de imprensa até os próprios jogadores, como o astro Kylian Mbappé. O PSG nega.

Segundo o "Mediapart", o clube parisiense contratou a agência para colocar em ação um "exército digital". Os perfis agiam no Twitter e atacavam supostos inimigos da diretoria e do presidente Nasser Al-Khelaïfi. É um caso similar ao que teria ocorrido no Barcelona durante a presidência de Josep Maria Bartomeu.

Em relação a Mbappé, o atacante virou alvo na temporada passada, quando havia dúvida sobre a renovação de contrato e existia a possibilidade de ele deixar o time. Ele acabou por renovar com o PSG por três anos, depois de ter o nome ligado ao Real Madrid e com promessas de ter mais voz na construção do projeto esportivo do clube, de acordo com a imprensa francesa e espanhola.

De acordo com o canal "RMC Sport", a história faz Mbappé se sentir ainda mais traído pelo PSG e lhe reforça a vontade de sair do clube o mais cedo possível. O jogador de 23 anos não teria visto as promessas cumpridas, como contratações de peso e protagonismo no elenco.

Em comunicado, o clube francês negou, com veemência, os relatos:

"O PSG desmente com firmeza as acusações de "Mediapart". O PSG é uma marca internacional que trabalha com agências de mídias sociais em todos os lugares para promover e festejar os êxitos do clube, de seus empregados e de seus sócios, como qualquer empresa. Nunca foi contratada uma agência para prejudicar ninguém."

O "RMC Sport" citou uma fonte ligada ao PSG que também rebateu a veracidade da reportagem:

- Você realmente acha que chamaríamos pessoas para trollar nossos próprios jogadores? É um monte de absurdos completos. Se alguma agência sob o guarda-chuva do clube tiver feito isso, cabe a ela responder. Não tem nada a ver com o clube. Nós passamos o ano passado inteiro renovando com o Mbappé com o maior contrato do esporte mundial e envolvendo o presidente (da França, Emmanuel) Macron, e você acha que o estávamos trollando ao mesmo tempo?

