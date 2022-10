Vestiário luxuoso chama a atenção em estádio da abertura da Copa do Mundo

O palco de abertura da Copa do Mundo, no dia 20 de novembro, com o duelo entre Catar e Equador, simboliza bem a imponência dos estádios do torneio. O Al Bayt tem capacidade para 62 mil pessoas e receberá nove partidas no Mundial, incluindo uma das semifinais. E não só os craques que atuarão lá devem chamar a atenção dos fãs, mas também o luxo da construção.

O estádio é inspirado nas "Bayt Al Sha'ar", nome dado às tendas que os povos nômades do deserto armavam nos locais onde decidiam passar algum tempo em meio às areias. E este simbolismo está não só no formato - uma gigantesca tenda para quem olha de fora -, mas também nos detalhes, desde o revestimento interno até mesmo nos vestiários.

O local onde os jogadores vão se preparar para ir a campo chama a atenção pela grandeza e pelo luxo, com assentos também inspirados nas tendas árabes. A mesma estamparia que aparece nos locais de habitação dos povos nômades está espalhada nos mais diversos pontos da arena.

O Estádio Al Bayt é o segundo maior da Copa do Mundo e está localizado na cidade de Al Khor, a cerca de 40 quilômetros da capital do país. Além de ser palco de jogos, ele terá 96 quartos de hotel cinco estrelas em meio às arquibancadas - que só entrarão em funcionamento após o mundial.

