Italo Ferreira inaugura Instituto com seu nome em Baía Formosa

O medalhista de ouro olímpico e campeão mundial de surfe Italo Ferreira inaugurou, junto com sua família, na manhã desta quinta-feira, 27, em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, a primeira fase de obras do Instituto Italo Ferreira. A inauguração ocorreu durante coletiva de imprensa realizada na sede do Instituto, que tem como objetivo contribuir para a formação integral de jovens em situação de vulnerabilidade social, além de atividades físicas visando a inclusão social das crianças por meio do esporte.

O impacto social gerado pelo Instituto é estimado em 500 pessoas por ano, aproximadamente, contando-se tanto o público que será beneficiado diretamente pelas ações como as famílias dos jovens, além da comunidade local. Para isso, o Instituto, que acabou de encerrar a primeira fase de obras, vai disponibilizar uma estrutura de 400m2 com aulas de idiomas, informática, sustentabilidade e meio ambiente, apoio educacional, além de atividades físicas como um dos principais pilares. Serão oferecidas aulas teóricas e práticas de surfe, com o objetivo de promover mudanças na vida das crianças atendidas pela instituição por meio do esporte. Até a reforma integral do local, o Instituto oferecerá para crianças e jovens - já inscritas na instituição - atividades de psicomotricidade, coordenação motora, atenção, concentração através de movimentos, atividades recreativas, ritmos, conexão e ambientação com meio ambiente e meio líquido (mar).

O Instituto Italo Ferreira é a realização do sonho do atleta multicampeão, dos seus pais e sua irmã, que sempre quiseram ampliar a ajuda para jovens e famílias de Baía Formosa, cidade natal do atleta. Com o patrocínio das marcas e empresas: BV, ADCOS, Billabong e da agência IF15 Sports, que gerencia a carreira do surfista, além do apoio técnico do Instituto Votorantim, o sonho está sendo concretizado.

“Sempre foi o meu sonho poder contribuir mais com o lugar onde nasci e cresci e onde quero continuar vivendo, e o Instituto Italo Ferreira é minha forma de garantir que outros jovens tenham as mesmas oportunidades que eu tive, para que também realizem seus sonhos, construa novas oportunidades de vida. A intenção é impactar diretamente na perspectiva das crianças, fornecendo ferramentas para que elas possam construir um futuro diferente daquele a que estão predestinadas”, explica Italo. “Vamos trazer junto a família dessas crianças, para que tenham um olhar crítico e possam adquirir o conhecimento necessário para transformar e concretizar o sonho dos seus filhos”, acrescentam Luizinho e Katiana, pais do atleta e Presidente e Vice do Instituto, respectivamente.

A sede do Instituto Italo Ferreira é a casa em que Italo foi criado junto com sua irmã, Pollyanna, diretora administrativa da instituição. O imóvel cedido pelo surfista para o projeto social está passando por uma reforma geral para que sejam finalizadas a construção das salas de aulas, refeitório, espaço para atividades físicas e para as oficinas profissionais, além de composteiras e posto de reciclagem, com toda infraestrutura necessária para receber as crianças, jovens e famílias atendidas pelo instituto. ''Este é um local muito significativo para nós, pois era a casa de nossa vó, onde vivemos momentos muito especiais que ficaram guardados na memória, e temos certeza de que ela ficaria imensamente orgulhosa das histórias que serão construídas aqui no instituto'', conta Pollyanna Ferreira.

"É com imenso prazer e alegria que vemos esse importante passo do Instituto Italo Ferreira. Ver um ídolo brasileiro ciente de sua importância para sociedade nos dá esperança de um futuro melhor para tantas crianças e jovens que não teriam essa oportunidade. Com o apoio ao Italo chegamos a dez institutos desde que passamos a investir no esporte brasileiro em 2018. É uma marca extremamente importante e que reforça nosso posicionamento de acreditar no esporte como um transformador social", explica Tiago Soares, gerente executivo de Sustentabilidade e Brand Experience do banco BV. Em parceria com o Portal Solar, empresa integrante do Grupo Votorantim, o BV também contribuiu com a instalação de 62 placas solares que vão colaborar com a redução da conta de energia elétrica em até 95%.

Ada Mota, fundadora da ADCOS conta, “Estamos extremamente contentes em fazer parte de um projeto tão transformador e essencial para a comunidade de Baía Formosa juntamente com o nosso atleta e parceiro, Italo Ferreira. A Adcos é uma empresa que nasceu comprometida com sua atuação social e seu impacto na sociedade, e, junto ao Instituto Italo Ferreira, visamos conscientizar a população local de Baía Formosa sobre a importância do uso diário do protetor solar, como forma de prevenção e combate ao câncer de pele. Desta forma, seremos responsáveis por proteger e cuidar da saúde da pele das crianças matriculadas no Instituto. O autocuidado é necessário, mas cuidar do próximo, é primordial.”

''A Billabong tem como um dos propósitos ajudar as crianças e moldá-las para o futuro, então é muito importante e motivo de orgulho poder participar da formação de atletas e cidadãos, para que tenham um futuro bonito pela frente. Esperamos que essas crianças saiam do instituto como boas pessoas, cidadãos, preparados para qualquer situação da vida'', revela Gustavo Goldman, Gerente de Marketing da marca.

O Instituto, que deu início à primeira fase de atividades pontuais para as crianças e os jovens de Baía Formosa, também conta com o apoio e parceria de várias empresas que estão contribuindo com a obra e novas que estão chegando para ajudar a concretizar esse sonho no longo prazo: Zani Madeiras, ISOESTE, Ello Esquadrias, Elizabeth Revestimentos, Maré Pranchas, Iskisita, Urbano Arquitetura, Mourad Construtora, Dore e Água Mineral Fonte Clara.

A expectativa é que o Instituto Italo Ferreira esteja 100% finalizado e operando com todas as atividades e ações até o início de 2023.